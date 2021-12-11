YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Milli bilardocu Murat Naci Çoklu dünya ikincisi oldu

Milli bilardocu Murat Naci Çoklu dünya ikincisi oldu

11.12.2021 19:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli bilardocu Murat Naci Çoklu dünya ikincisi oldu

Mısır'da sona eren 73. Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonasında milli sporcu Murat Naci Çoklu, iki oldu.

Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli sporcu Çoklu, Mısır'ın Şarm El-Şeyh şehrinde düzenlenen şampiyonanın finalinde Hollanda'dan Dick Jaspers'a 50-37 kaybederek ikinci sırada yer aldı.

Türkiye'yi organizasyonda milli sporcular Lütfi Çenet, Murat Naci Çoklu, Semih Saygıner, Tayfun Taşdemir ve Mehmet Can Çapak temsil etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSevgilisini öldüren Gizem'den korkunç iddia!Sevgilisini öldüren Gizem'den korkunç iddia!
PARTNERYeni arabasına servet ödediYeni arabasına servet ödedi
Beypazarı'nda kopan kaya parçaları bazı evlerde hasara yol açtıBeypazarı'nda kopan kaya parçaları bazı evlerde hasara yol açtı

Ankara Namaz Vakitleri 11 Aralık Cumartesi

İmsak
06:23
Sabah
07:53
Öğle
12:47
İkindi
15:10
Akşam
17:31
Yatsı
18:55

Ankara Nöbetçi Eczaneler11 Aralık Cumartesi

Akay Bestekar Eczanesi
Cankaya
Dilek Sıhhiye Eczanesi
Cankaya
Nazan Eczanesi
Cankaya
Öveçler Eczanesi
Cankaya
Özgür Eczanesi
Cankaya
Vatan Eczanesi
Cankaya
Yaman Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Bursa'da PTT'nin yeni konseptli hizmet binası açıldı

Bursa'da PTT'nin yeni konseptli hizmet binası açıldı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Boluspor, Adanaspor maçında galibiyet serisini sürdürmek istiyor

Boluspor, Adanaspor maçında galibiyet serisini sürdürmek istiyor

Adana'da kaza yapan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı

Adana'da kaza yapan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı

Denizli'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Denizli'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.