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  4. Milli boksör Aycan Güldağı Sırbistan'da finale yükseldi

Milli boksör Aycan Güldağı Sırbistan'da finale yükseldi

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 15.01.2021 02:35 | Son Güncelleme

10. Uluslar Boks Kupası'nda mücadele eden Aycan Güldağı'nın finale yükseldiği bildirildi.

Milli boksör Aycan Güldağı Sırbistan'da finale yükseldi

Sırbistan'da devam eden 10. Uluslar Boks Kupası'nda mücadele eden Aycan Güldağı, finale yükseldi.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen turnuvada, 57 kilo yarı final müsabakasında ringe çıkan Aycan Güldağı, Belaruslu rakibi Ulyana Yesipenka'yı mağlup ederek finalde yarışmaya hak kazandı.

Sırbistan'ın Sombor kentinde düzenlenen turnuva 16 Ocak Cumartesi günü sona erecek. (AA)

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