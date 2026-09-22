Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Avrupa Şampiyonası'nda 4. madalyasını garantiledi

Başkent Sofya'daki Asics Arena'da düzenlenen organizasyonun gündüz seansında Busenaz Sürmeneli, kadınlar 70 kiloda ringe çıktı.

Son 3 dünya şampiyonasında altın madalya kazanan milli sporcu, Almanya'dan Leonie Müller ile çeyrek finalde karşılaştı.

Rakibine karşı üstün bir mücadele ortaya koyan Busenaz, müsabakayı 5-0 kazanarak adını yarı finale yazdırdı ve Avrupa'daki 4. madalyasını garantiledi.

Avrupa şampiyonalarında da 1 altın ve 2 bronz madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'nin kariyerinde Tokyo 2020'de altın madalyanın yanı sıra 3 dünya şampiyonluğu bulunuyor.

Busenaz Sürmeneli, yarı finalde yarın Rus sporcu Nadezhda Golubeva ile karşılaşacak.

"MUTLUYUM, STRESLİYDİM ÇÜNKÜ YENİ ŞEYLER DENEDİM"

Yarı finale yükseldiği için mutlu olduğunu belirten Busenaz Sürmeneli, sıklet değişikliği sürecinde zorlu bir hazırlık dönemi geçirdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Mutluyum, stresliydim çünkü yeni şeyler denedim. 65'e düştüm. 66'da oynadım. Zaman geçtikçe kilo düşmek daha çok zorlaştı. Yeni bir 'challenge' başlattık, Buse ile beraber. Buse de 64'e çıktı, ben 70'e çıktım. Burada güzel bir çıkış yakalamak istiyoruz gerçekten. Çok iyi çalıştık. Kastamonu'da koşu bandında çok ağladım. Hocalar, 'Onun karşılığını burada alacaksın.' dedi. Öyle de oluyor, sağ olsunlar. Bize çok inanıyorlar, bize çok güveniyorlar. Ülkemizin desteğini, dualarını her zaman arkamızda hissediyoruz. İnşallah burada da altın madalyayla taçlandırmak istiyoruz. Bir sonraki maçlarımız daha zor olacak. Ama kazanmak istiyoruz. Gününde olan kazanacak."

Sofya'da tribünlerden gördüğü desteğe de değinen Busenaz Sürmeneli, "Çok güzel. Ülkede böyle gurbetçi abilerimiz, ablalarımız bizi geliyorlar, destekliyorlar. Dernekler var. Bunların daha çok olması lazım. Bugün ev sahibiydim, öyle diyeyim. Çünkü tribünler hep bana çalıştı. Pankartlarımızı bile yapmışlar. Çok sağ olsunlar. Her zaman böyle iletişimde olup milli takımlarımızı desteklememiz gerektiğini düşünüyorum. Sizler aracılığıyla tabii ki. Siz medyada bizi dahil ederseniz böyle ev sahibi gibi dövüşürüz." diye konuştu.

Kilo düşürme sürecinin psikolojik açıdan da kendisini zorladığını vurgulayan Busenaz, yeni sıkletinin kendisine iyi geldiğini belirterek, "Çok zorlandım, çok yıprandım psikolojik olarak. Hala her gün tartıya çıkıyorum. O psikolojiden hala çıkamadım, 1 sene geçti. Mehmet abi var burada, sağ olsun. Diyorum ki 'Mehmet abi yağlandım, yağlandım birazcık.' Diyorum ki 'Ne kadar güzel bir şeymiş ya.' Gerçekten çok zor. Arka planda görünmeyen çok şey var. Kilo düşen kardeşlerime Allah yardımcısı olsun. Ben bile 70'e kadar kilo düşüyorum. Siz düşünün. 65'e düşerken çok zorlanıyordum. Ama şimdi iyiyiz. Bu sıkletin bana iyi geldiğini düşünüyorum. İnşallah olimpiyatlara kadar elimden ne geliyorsa inişli çıkışlı devam etmeye çalışacağım." ifadelerini kullandı.

Öte yandan şampiyonayı takip eden Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık, karşılaşmadan sonra Busenaz Sürmeneli'yi tebrik etti.