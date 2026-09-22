İspanya'da Arda Güler tartışması! “O yokken bunu yapabilecek kimse yok”

Real Madrid’in Atletico Madrid karşısında aldığı 2-1’lik yenilginin ardından maç içerisindeki bazı tercihler İspanyol basınında tartışılmaya devam ediyor. Özellikle Arda Güler’in oyundan çıkmasının ardından serbest vuruşların Kylian Mbappe tarafından kullanılmasına yönelik yapılan yorum dikkat çekti.

“GOL KRALINIZ SERBEST VURUŞ KULLANIYOR!”

Cadena COPE’un El Partidazo programında konuşan Paco Gonzalez, Real Madrid’in duran toplardaki tercihini eleştirdi. İspanyol yorumcu, Arda Güler’in sahada olmadığı bölümde serbest vuruşların Mbappe tarafından kullanılmasına dikkat çekerek Real Madrid’in kadro kalitesi üzerinden soru işareti oluşturdu.

Gonzalez, “Real Madrid’in kadrosunun kalitesine bakın! Gol kralınız, Arda Güler oynamadığında serbest vuruşları kullanan kişi...” ifadelerini kullandı.

ARDA GÜLER’İN YOKLUĞU ÜZERİNDEN ELEŞTİRİ

İspanyol yorumcu, Real Madrid’in Arda Güler sahada olmadığında duran toplarda yeterli kaliteyi ortaya koyamadığını savundu.

Gonzalez, takımda Arda’nın yokluğunda etkili orta yapabilecek başka bir oyuncunun bulunup bulunmadığını sorgulayarak, “Arda Güler yokken iyi bir orta yapabilecek tek bir oyuncu bile yok mu takımda?” dedi.

Real Madrid’in kadrosunun geçen sezona büyük ölçüde benzer olduğunu belirten Gonzalez, duran toplarda etkili olabilecek teknik kapasitedeki oyuncuların eksikliğine dikkat çekti.

BERNARDO SİLVA VURGUSU

Gonzalez’in değerlendirmesinde Bernardo Silva detayı da öne çıktı. İspanyol yorumcu, Arda Güler ile Bernardo Silva’yı orta yapma konusunda öne çıkan isimler arasında gösterirken, Portekizli futbolcunun düzenli olarak ilk 11’de yer almamasının bu sorunu çözmediğini ifade etti.

ARDA GÜLER’DEN 7 MAÇTA 4 GOLE KATKI

Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 7 karşılaşmada görev aldı. Milli futbolcu, söz konusu maçlarda 1 gol ve 3 asist üreterek takımının 4 golüne doğrudan katkı sağladı.