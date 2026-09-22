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İspanya'da Arda Güler tartışması! “O yokken bunu yapabilecek kimse yok”

Real Madrid’in Atletico Madrid ile oynadığı derbide Arda Güler’in oyundan çıkmasının ardından kullanılan duran toplar İspanya’da gündem oldu. Cadena COPE yorumcusu Paco González, milli yıldızın yokluğunda Real Madrid’in serbest vuruşlarda yaşadığı tercihi eleştirdi.

İspanya'da Arda Güler tartışması! “O yokken bunu yapabilecek kimse yok”
Burak Kavuncu
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Real Madrid’in Atletico Madrid karşısında aldığı 2-1’lik yenilginin ardından maç içerisindeki bazı tercihler İspanyol basınında tartışılmaya devam ediyor. Özellikle Arda Güler’in oyundan çıkmasının ardından serbest vuruşların Kylian Mbappe tarafından kullanılmasına yönelik yapılan yorum dikkat çekti.

“GOL KRALINIZ SERBEST VURUŞ KULLANIYOR!”

İspanya da Arda Güler tartışması! “O yokken bunu yapabilecek kimse yok” 1

Cadena COPE’un El Partidazo programında konuşan Paco Gonzalez, Real Madrid’in duran toplardaki tercihini eleştirdi. İspanyol yorumcu, Arda Güler’in sahada olmadığı bölümde serbest vuruşların Mbappe tarafından kullanılmasına dikkat çekerek Real Madrid’in kadro kalitesi üzerinden soru işareti oluşturdu.

Gonzalez, “Real Madrid’in kadrosunun kalitesine bakın! Gol kralınız, Arda Güler oynamadığında serbest vuruşları kullanan kişi...” ifadelerini kullandı.

ARDA GÜLER’İN YOKLUĞU ÜZERİNDEN ELEŞTİRİ

İspanya da Arda Güler tartışması! “O yokken bunu yapabilecek kimse yok” 2

İspanyol yorumcu, Real Madrid’in Arda Güler sahada olmadığında duran toplarda yeterli kaliteyi ortaya koyamadığını savundu.

Gonzalez, takımda Arda’nın yokluğunda etkili orta yapabilecek başka bir oyuncunun bulunup bulunmadığını sorgulayarak, “Arda Güler yokken iyi bir orta yapabilecek tek bir oyuncu bile yok mu takımda?” dedi.

Real Madrid’in kadrosunun geçen sezona büyük ölçüde benzer olduğunu belirten Gonzalez, duran toplarda etkili olabilecek teknik kapasitedeki oyuncuların eksikliğine dikkat çekti.

BERNARDO SİLVA VURGUSU

İspanya da Arda Güler tartışması! “O yokken bunu yapabilecek kimse yok” 3

Gonzalez’in değerlendirmesinde Bernardo Silva detayı da öne çıktı. İspanyol yorumcu, Arda Güler ile Bernardo Silva’yı orta yapma konusunda öne çıkan isimler arasında gösterirken, Portekizli futbolcunun düzenli olarak ilk 11’de yer almamasının bu sorunu çözmediğini ifade etti.

ARDA GÜLER’DEN 7 MAÇTA 4 GOLE KATKI

İspanya da Arda Güler tartışması! “O yokken bunu yapabilecek kimse yok” 4

Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 7 karşılaşmada görev aldı. Milli futbolcu, söz konusu maçlarda 1 gol ve 3 asist üreterek takımının 4 golüne doğrudan katkı sağladı.

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Anahtar Kelimeler:
Frikik Atlético Madrid Arda Güler real madrid
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aynı başarıyı milli takımda da bekliyoruz
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