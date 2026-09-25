Milli boksör Hatice Akbaş'tan altın madalya! Avrupa şampiyonu oldu

Milli boksör Hatice Akbaş, Avrupa Şampiyonası'nda zirveye çıktı. 51 kilo finalinde İspanyol Laura Fuertes Fernandez'i mağlup eden Akbaş, altın madalyayı Türkiye'ye kazandırdı.

HATİCE AKBAŞ AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU

2026 Avrupa Boks Şampiyonası, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Asics Arena'da devam ederken milli sporcu Hatice Akbaş, kadınlar 51 kilo kategorisinde finale yükseldi.

Final karşılaşmasında İspanyol Laura Fuertes Fernandez ile karşı karşıya gelen Hatice, rakibini mağlup ederek altın madalyaya uzandı.

ERDOĞAN'DAN HATİCE AKBAŞ'A TEBRİK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Hatice Akbaş'ın şampiyonluğunun ardından milli boksörü telefonla arayarak tebrik etti.

Erdoğan, finalde İspanyol rakibini mağlup ederek altın madalya kazanan Hatice Akbaş'a başarılarından dolayı tebriklerini iletti.

FENERBAHÇE'DEN TEBRİK MESAJI

Hatice Akbaş'ın Avrupa şampiyonluğunun ardından Fenerbahçe de milli sporcu için tebrik mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulübün mesajında, milli sporcunun 51 kiloda Avrupa şampiyonu olarak altın madalya kazandığı belirtilerek, "Tebrikler Hatice! Seninle gurur duyuyoruz." ifadelerine yer verildi.

AVRUPA'DA İLK ALTIN MADALYA

Hatice Akbaş, elde ettiği bu şampiyonlukla büyüklerde Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk altın madalyasını kazanmış oldu.

Dünya şampiyonluğu ve olimpiyat ikinciliği bulunan milli boksör, 51 kiloda elde ettiği Avrupa şampiyonluğuyla başarılarına bir yenisini daha ekledi.