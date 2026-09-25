TFF açıkladı! Okan Buruk ve Lesley Ugochukwu PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkleri resmi internet sitesinden duyurdu. Okan Buruk sportmenliğe aykırı hareketi, Lesley Ugochukwu kural dışı hareketi nedeniyle sevk edilirken, Serdal Adalı ve diğer kulüp başkanları açıklamaları nedeniyle PFDK'ye gönderildi.

OKAN BURUK VE UGOCHUKWU PFDK'YE SEVK EDİLDİ

TFF Hukuk Kurulu, Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Okan Buruk ile Lesley Ugochukwu hakkında disiplin sevkinde bulundu.

Okan Buruk'un "sportmenliğe aykırı hareketi", Lesley Ugochukwu'nun ise "kural dışı hareketi" gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildiği açıklandı.

OKAN BURUK CEZA ALACAK MI? FENERBAHÇE MAÇINDA SAHADA OLABİLECEK Mİ?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor deplasmanında gördüğü kırmızı kartın ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi kapsamında sevk edilen deneyimli teknik adam için 1 ila 3 maç arasında ceza gündemde.

Buruk'un en az 1 maç ceza alması halinde milli ara sonrasında oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasında takımının başında yer alamayacağı belirtiliyor. Tecrübeli çalıştırıcı 2 maç ceza alırsa Gençlerbirliği deplasmanını, 3 maç ceza alması durumunda ise Fenerbahçe derbisini kulübede takip edemeyecek.

SERDAL ADALI DA PFDK'YE SEVK EDİLDİ

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da TFF Hukuk Kurulu tarafından PFDK'ye sevk edilen isimler arasında yer aldı.

Adalı'nın yanı sıra Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Nahit Eren ve Arca Çorum FK Başkanı Savaş Balçık da "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" gerekçesiyle disipline sevk edildi.

DİRK KUYT İÇİN DE SEVK KARARI

TFF'nin açıklamasında Fenerbahçe yardımcı antrenörü Dirk Kuyt'ın da PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Kuyt'ın, "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle disiplin kuruluna gönderildiği aktarıldı.

TFF SEVKLERİ RESMEN DUYURDU

TFF Hukuk Kurulu'nun sevk kararlarının ardından gözler PFDK'nin vereceği kararlara çevrildi. Kurul, dosyaları değerlendirerek ilgili isimler hakkında uygulanacak disiplin cezalarını belirleyecek.