Milli dalgıç Derya Can'dan yeni rekor

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından İnceboğaz Plajı açıklarında düzenlenen etkinliğe 17 ülkeden 38 sporcu katılıyor. Yarışmada milli sporcu Derya Can, sabit ağırlıklı mono palet kategorisinde, 80 metre olan kendisine ait Türkiye rekorunu 82 metreye çıkardı.

Can, yaptığı açıklamada, Dünya Şampiyonası öncesi Türkiye rekorunu geliştirdiği için mutlu olduğunu söyledi.

Uluslararası Serbest Dalış Kaş Başka Açık Yarışları'nın devam ettiğini, yaptığı dereceyle birincilik ya da ikincilik kazanacağını ifade eden Can, "Kısa zamanda elde ettiğim başarı dolayısıyla çok mutluyum. Salı günü Dünya Şampiyonası başlıyor. Dünya Şampiyonası'nda da elimden gelenin en iyisini yapacağım. Ülkeme tekrar kupalar ve madalyalar kazandırmak istiyorum." diye konuştu.



