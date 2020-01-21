Milli dansçı engelleri aşıp azmiyle başarıya koşuyor

Türkiye Bedensel Engelliler Dans Milli Takım sporcusu Ertöz, 2 kez Avrupa üçüncüsü, bir kez de dünya dördüncüsü oldu.

Tekerlekli sandalye basketbolundan atletizme, danstan yamaç paraşütüne kadar birçok spor faaliyetine katılan Ertöz, çeşitli müzik topluluklarında korist ve solist olarak yer aldı.

- "Kendimi hiçbir zaman engelli olarak görmedim"

Osman Ertöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hobi olarak başladığı tekerlekli sandalye dansında milli formayı giymeye başladığında büyük gurur yaşadığını söyledi.

Sahnede dans ederken bambaşka biri olduğunu belirten Ertöz, "Kendimi hiçbir zaman engelli olarak görmedim. Özgür yaşamayı çok seviyorum. Benim için dans bir özgürlük. 'Etrafımda kaç kişi var, beni kaç kişi izliyor' diye dans etmiyorum. Mutlu olmak için dans ediyorum." diye konuştu.

Başta dans ederken zorlandığını ancak ailesi ve partnerlerinin kendisine hep destek verdiğini dile getiren Ertöz, kazandığı başarılarda onların çok büyük katkısı olduğunu vurguladı.

Şampiyonalara hazırlanırken saatlerce dans ettiğini anlatan Ertöz, şöyle konuştu:

"Dans içimizdeki duygu ve ritmlerin dışa yansıması. Yarışmalara katılırken çok heyecanlı oluyorum. Uyurken rüyamda bile dans ediyorum. Milli takım olarak kazandığımız başarıların ardından engelliler arasında bu spora ilgi de arttı. Bugüne kadar katıldığım hiçbir şampiyonadan madalyasız dönmedim. Arkadaşlarım bana 'madalya avcısı' diyor. En büyük isteğim bu yıl düzenlenecek Türkiye şampiyonasında derece yapıp ardından Avrupa ve dünya şampiyonalarında kürsüde olabilmek. Türk bayrağını göndere çektirmek istiyorum."