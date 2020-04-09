YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. Milli Dayanışma Kampanyası ile Türkiye tek yürek

Milli Dayanışma Kampanyası ile Türkiye tek yürek

GİRESUN HABERLERİ  | 09.04.2020 17:24 | Son Güncelleme

Giresun'da 9 yaşındaki Tuana Özdemir, tablet almak için kumbarasında biriktirdiği parayı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

GİRESUN (AA) - Giresun'da 9 yaşındaki Tuana Özdemir, tablet almak için kumbarasında biriktirdiği parasını "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı kampanyaya, başta iş dünyası olmak üzere Türkiye'nin her yerinden insanlar güçleri yettiği kadar destek oluyor.

Giresun'da 4'üncü sınıf öğrencisi Tuana Özdemir de tablet almak için kumbarasında biriktirmeye başladığı 160 lirasını kampanyaya bağışladı.

Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayan Özdemir, talebini ilgililere iletti.

Giresun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gemilerçekeği Mahallesi'nde ikamet eden Özdemir'in evine giderek kumbaradaki parayı teslim aldı.

Tuana Özdemir, bağışını teslim ettiği sırada yaptığı açıklamada, "Ben kumbaramda bulunan parayı ihtiyaç sahibi olanlara vermek istedim, helal olsun. Ben yine biriktirim." dedi.

Polisler tarafından bankaya yatırılan bağışın makbuzunu Tuana Özdemir'e teslim ettikleri öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüsü yenen kadın: İçim yanıyor, dışım donuyordu Koronavirüsü yenen kadın: İçim yanıyor, dışım donuyordu
Ehliyetini yenilerken evli olduğunu öğrendiEhliyetini yenilerken evli olduğunu öğrendi
Anahtar Kelimeler:
Bağış Giresun

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aydın Ziraat Odası’ndan çiftçiye ‘daha çok üretin’ çağrısı

Aydın Ziraat Odası’ndan çiftçiye ‘daha çok üretin’ çağrısı

Kaymakam sokak hayvanlarını besledi

Kaymakam sokak hayvanlarını besledi

İzmir’de atık maske ve eldivenlere özel tıbbi kova

İzmir’de atık maske ve eldivenlere özel tıbbi kova

Uzmanlar Sosyal Dayanışma Derneği’nden Milli Dayanışma Kampanyasına 10 Bin TL destek

Uzmanlar Sosyal Dayanışma Derneği’nden Milli Dayanışma Kampanyasına 10 Bin TL destek

Başkan Ali Var: “Halkımızın ihtiyaçlarını karşılamaya hazırız”

Başkan Ali Var: “Halkımızın ihtiyaçlarını karşılamaya hazırız”

Mustafakemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğü’ne yeni atama

Mustafakemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğü’ne yeni atama

Giresun Namaz Vakitleri 9 Nisan Perşembe

İmsak
04:20
Sabah
05:50
Öğle
12:33
İkindi
16:12
Akşam
19:06
Yatsı
20:30

Giresun Nöbetçi Eczaneler 9 Nisan Perşembe

Gedikkaya Eczanesi
Merkez
Yeşim Eczanesi
Merkez
Melis Eczanesi
Bulancak
Bektaşoğlu Eczanesi
Dereli
Büşra Eczanesi
Dogankent
Ural Eczanesi
Espiye
Eren Eczanesi
Eynesil
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Çalmadılar, kırdılar döktüler

Çalmadılar, kırdılar döktüler

Giresunlu fındık üreticisi yağan mart karı yüzünden endişeli

Giresunlu fındık üreticisi yağan mart karı yüzünden endişeli

Maliyeden kira geliri olanlara uyarı

Maliyeden kira geliri olanlara uyarı

Giresun İl Sağlık Müdürlüğü’nden uyarı

Giresun İl Sağlık Müdürlüğü’nden uyarı

Hamdi Arslan: "Artık tezgahlarda çiftlik balıkları göreceğiz”

Hamdi Arslan: "Artık tezgahlarda çiftlik balıkları göreceğiz”

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.