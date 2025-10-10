Milli Eğitim Bakanı açıkladı: “Eğitim ailemize hayırlı uğurlu olsun” Şube Müdürlüğü için görevde yükselme sınavı ne zaman?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Milli Eğitim Bakanlığı personelinin şube müdürlüğü kadrolarına görevde yükselme yoluyla atama yapılacağını duyurdu. Bakan Tekin, atamaların Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde gerçekleştirileceğini belirtti.

SINAV TARİHİ VE DETAYLARI

Bakanlığın taşra teşkilatında yer alan il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerindeki şube müdürü kadroları için yazılı sınav, 07 Şubat 2026 tarihinde düzenlenecek.

Sınav sürecine ilişkin tüm bilgiler, Bakanlığın resmi internet siteleri olan http://meb.gov.tr ve http://personel.meb.gov.tr adreslerinden ilan edilecek.

📌 Şube Müdürlüğü için Görevde Yükselme Sınavı Gerçekleştirilecek❗️



Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda taşra teşkilatı il ve ilçe millî eğitim müdürlükleri şube… — Yusuf Tekin (@Yusuf__Tekin) October 10, 2025

“EĞİTİM AİLEMİZE HAYIRLI UĞURLU OLSUN”

Bakan Tekin, paylaşımında eğitim camiasına seslenerek, “Eğitim ailemize hayırlı uğurlu olsun” temennisinde bulundu.