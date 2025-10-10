EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanı açıkladı: “Eğitim ailemize hayırlı uğurlu olsun” Şube Müdürlüğü için görevde yükselme sınavı ne zaman?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri için şube müdürlüğü kadrolarına görevde yükselme sınavı yapılacağını duyurdu. Detaylar haberimizde...

Sedef Karatay

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Milli Eğitim Bakanlığı personelinin şube müdürlüğü kadrolarına görevde yükselme yoluyla atama yapılacağını duyurdu. Bakan Tekin, atamaların Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde gerçekleştirileceğini belirtti.

SINAV TARİHİ VE DETAYLARI

Bakanlığın taşra teşkilatında yer alan il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerindeki şube müdürü kadroları için yazılı sınav, 07 Şubat 2026 tarihinde düzenlenecek.

Sınav sürecine ilişkin tüm bilgiler, Bakanlığın resmi internet siteleri olan http://meb.gov.tr ve http://personel.meb.gov.tr adreslerinden ilan edilecek.

“EĞİTİM AİLEMİZE HAYIRLI UĞURLU OLSUN”

Bakan Tekin, paylaşımında eğitim camiasına seslenerek, “Eğitim ailemize hayırlı uğurlu olsun” temennisinde bulundu.

Anahtar Kelimeler:
personel alımı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin
