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Milli Eğitim Bakanı Özer, Adıyaman'da konuştu:

07.06.2022 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Adıyaman'da eğitimle ilgili son zamanlarda ciddi yatırımlar yapıldı"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Adıyaman'da eğitimle ilgili son zamanlarda ciddi yatırımlar yapıldığını belirterek, kentteki eğitimi daha iyi noktalara getirmek için ellerinden gelen her türlü desteği vereceklerini kaydetti.

Bakan Özer, Adıyaman Valiliğinde düzenlenen İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı öncesi, Milli Eğitim Bakanlığının tüm bürokratlarının il ve ilçeleri ziyaret ederek mevcut eğitim durumunun kalitesinin artırılmasıyla ilgili sürekli sahayı dinleyerek yol aldığını ifade etti.

Kendisinin de sürekli illeri ziyaret ettiğini anlatan Özer, bu dönem içerisinde yaklaşık 45 kenti ziyaret etme imkanı bulduğunu ifade ederek, bugün de Adıyaman'da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Özer, kendisinden önce genel müdür arkadaşlarının kente gelerek sahanın ihtiyaçlarını belirlediğini anlatarak, bugün de İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nda vali, milletvekilleri, belediye başkanları, bakanlığın genel müdürleri, il ve ilçe milli eğitim müdürleriyle Adıyaman'ın eğitim kalitesini artırmak için "neler yapılabilir?" sorusunun yanıtlarını değerlendireceklerini bildirdi.

Özer, şunları kaydetti:

"Adıyaman'da eğitimle ilgili son zamanlarda ciddi yatırımlar yapıldı. Rakamlara baktığımız zaman öğretmen başına düşen öğrenci sayısı, derslik başına düşen öğrenci sayısı, öğrenci sayısı artmasına rağmen istenilen seviyelere geldi ama biz bu dönemde çok daha fazla yatırım yaparak, çok daha iyi noktalara getirmek için elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz. Adıyaman'daki eğitimin kalitesinin artmasında gerçekten çok başarılı bir koordinasyon görevi gören ve bir eğitim gönüllüsü olarak çalışan Sayın Valimize çok teşekkür ediyorum. Başkanımız sadece Adıyaman'ın değil, Türkiye'nin çoğu noktasının eğitiminin kalitesinin artmasıyla ilgili 'neler yapılabiliri' sürekli Ankara'da istişare ettiğimiz bir arkadaşımız. Başkanımıza, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, tüm paydaşlarımıza, il milli eğitim müdürümüze, ilçe milli eğitim müdürlerimize, okul müdürlerimize çok teşekkür ediyorum. İnşallah el birliğiyle çok daha güzel başarı hikayelerini konuşur, çok daha iyi örneklerin ortaya çıktığı bir Adıyaman eğitim modeli olarak ortaya koyarız. Şimdiden yapacağımız yatırımların Adıyaman'a hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum."

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Özer, daha sonra İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na geçti.

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