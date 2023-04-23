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Milli Eğitim Bakanı Özer, çocuklarla birlikte Anıtkabir’de

23.04.2023 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla öğrencilerle birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Özer, çocuklarla birlikte Anıtkabir’de

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer başkanlığındaki Bakanlık bürokratları ve 81 ili temsil eden öğrencilerden oluşan heyet, Aslanlı Yol’dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine geldi. Özer’in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, daha sonra İstiklal Marşı okundu.

Ardından Misak-ı Milli Kulesi’ne geçen Bakan Özer, Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, millet iradesi ve bağımsızlığımızın yegane tecelligahı olan TBMM’nin 103’üncü kuruluş yıl dönümünde bir kez daha huzurunuzdayız. ’Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ ilkesiyle çıktığımız bağımsızlık yolunda aydınlık yarınlarımızın hem en mühim teminatı hem de gerçek sahipleri, evlatlarımızdır. Onlara armağan ettiğiniz, ışığıyla tüm dünya çocuklarını aydınlatan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle gelecek nesillere olan inanç ve güvenimizi tazelemenin kıvancını yaşıyoruz. Çocuklarımızın dünyaya yön verecek, kendine güvenli ve donanımlı bireyler olarak yetişmeleri yolunda bize düşen büyük sorumluluğun farkındayız. Milli ve manevi değerlerinin bilincinde, üretken, çağın bilgisini özümsemiş ve erdemli bir nesil bize emanet ettiğiniz bu kutsal mirası geleceğe taşıyacaktır. Bütün gayretimiz, çocuklarımıza işte bu niteliklere sahip olacakları fırsat ve ortamı sağlamak yolundadır. Milli Eğitim Bakanlığı olarak yeni nesli eğitimle yüceltme ülküsündeyiz. Köklü geçmişimizin zenginliğini bilim, kültür, spor, sanat ve teknolojiyle harmanlayan çocuklarımız, bu güzel vatanı işaret ettiğiniz ’muasır medeniyetler’ seviyesinin üzerine çıkaracaktır. ’Türkiye Yüzyılı’ hedefimize ilerlerken ilhamımızı sizin fikirlerinizden, gücümüzü aziz milletimizden ve kararlılığımızı bağımsızlığa olan tutkumuzdan alıyoruz. Ruhunuz şad olsun."

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Ankara Namaz Vakitleri 23 Nisan Pazar

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04:21
Sabah
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Öğle
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