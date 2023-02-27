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  4. Milli Eğitim Bakanı Özer, Malatya'daki Beydağı Geçici Barınma Merkezi'ni ziyaret etti:

Milli Eğitim Bakanı Özer, Malatya'daki Beydağı Geçici Barınma Merkezi'ni ziyaret etti:

27.02.2023 08:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya'nın Beydağı ilçesinde Geçici Barınma Merkezi'ni ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Özer, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu.

Beydağı Geçici Barınma Merkezi'ni ziyaret eden Özer, "Malatya Beydağı'nda tüm konteyner ve okulumuzdaki tüm sınıflarımıza 1000 adet televizyon kurulumunu gerçekleştirdik. Çocuklarımız kurduğumuz prefabrik okulda eğitimlerini sürdürürken konteynerlerde TRT EBA içeriklerini izliyor. Evlatlarımızın her daim yanında olacağız." ifadelerini kullandı.

Afetzedelerle sohbet ederek, isteklerini soran Özer, öğrencilere "Oyunlar oynayıp çizgi film izlerken bir taraftan da burada kurduğumuz prefabrik okula gidip eğitiminizi sürdürmeyi, TRT EBA'yı izlemeyi ihmal etmeyin." dedi.

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