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Milli Eğitim Bakanı Özer, öğretmenlerle Anıtkabir’i ziyaret etti

24.11.2022 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ilden gelen öğretmenlerle birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ilden gelen öğretmenlerle birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer başkanlığındaki bakanlık bürokratlarından ve öğretmenlerden oluşan heyet, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret etti. Heyet, Aslanlı Yol’dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine geldi.

Bakan Özer’in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’nde Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Bakan Özer, deftere şunları kaydetti:
"Aziz Atatürk, yurdumuzun dört bir yanından gelen değerli öğretmenlerimizle birlikte 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle huzurlarınızdayız. Öğretmenlerimiz dün olduğu gibi bugün de gösterdiğiniz ’muasır medeniyetler seviyesinin üzerine’ çıkma hedefi doğrultusunda, bizlere emanetiniz yeni nesli yetiştirmek için yılmadan, yorulmadan çalışmaktadır. Cumhuriyetimizin 100. yılına doğru emin adımlarla ilerlerken, ’Türkiye Yüzyılı’ vizyonumuzla birlikte mutlu ve başarılı nesiller yetiştirme görevini kararlılıkla yerine getirmeye, ülkemizin istikbali için azimle çalışmaya devam edeceğiz. Emanetiniz emin ellerdedir."

Özer başkanlığındaki heyet, Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirerek ziyareti sonlandırdı.

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Anahtar Kelimeler:
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