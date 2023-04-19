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Milli Eğitim Bakanı Özer, Ordu'da açıklamalarda bulundu:

19.04.2023 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"(Deprem bölgesinde) Eğitim süreçlerini hızlı bir şekilde normalleştirdik, en son Adıyaman ve Hatay'da az sayıda ilçe kalmıştı açılmayan, onu da 24 Nisan tarihi itibarıyla açacağız"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Eğitim süreçlerini hızlı bir şekilde normalleştirdik, en son Adıyaman ve Hatay'da az sayıda ilçe kalmıştı açılmayan, onu da 24 Nisan tarihi itibarıyla açacağız." dedi.

AK Parti Ordu milletvekili adayı olan Özer, Perşembe Kışla Önü Balıkçı Barınağını ziyaret ederek, Kooperatif Başkanı Ünal Karadeniz'den balıkçılık faaliyetleriyle ilgili bilgi aldı.

Özer, ziyaret sonrası gazetecilere, buradaki balıkçılık kapasitesinin artırılması konusunda yapılması gerekenlerle ilgili istişarelerde bulunduklarını belirtti.

Ramazan Bayramı'nın ardından balıkçı barınağına tekrar geleceğini aktaran Özer, özellikle barınağa ikinci bir mendirek yapılmasıyla ilgili talebi değerlendireceklerini, teknik altyapısıyla ilgili çalışma yapacaklarını kaydetti.

Özer, bayramın ardından balıkçılara müjde vermeyi umduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Derdimiz bizim balıkçımızın, fındık üreticimizin, özellikle teknoloji alanındaki üretim yapan firmalarımızın çalışma imkanlarının iyileştirilmesi, onların çok daha rahat çalışabilmesi. Çünkü onlar ne kadar rahat çalışabilirse üretim kapasitesi o kadar artacak, bundan hem Ordu'muz, hem Türkiye yararlanacak, çok daha güçlü bir ülke haline gelecek. Bizim derdimiz gerçekten üretim yapabilecek tüm arkadaşlarımıza destek olabilmek."

Perşembe'de 40 yatak kapasiteli öğretmenevinin sözünü verdiklerini belirten Özer, yatırım programına aldıklarını, yarın itibarıyla da sürecin başlatılacağını söyledi.

Bakan Özer, deprem bölgesinde yapılan çalışmalara değinerek, 10 ilin hem yaralarını sarmak hem ayağa kaldırmak hem de eğitimi normalleştirmek için çok büyük çaba sarf ettiklerini vurguladı.

Deprem bölgesinde görev yapan öğretmenlere teşekkür eden Özer, şöyle konuştu:

"Öğretmenlerimiz ilk günden itibaren öncelikli olarak vatandaşlarımızın yemek ihtiyacını karşılamak, ekmek ihtiyacını karşılamak, barınma ihtiyacını karşılamak için çok büyük çaba sarf ettiler. Yani özellikle meslek liselerimizde, uygulama otellerimizde öğretmenevlerimizdeki yemek üretim kapasitesi günlük 2 milyona çıktı. Şu ana kadar 60 milyonun üzerinde yemek üretilip bölgedeki vatandaşlarımıza dağıtıldı. Yine ekmek üretimimiz 1,8 milyon günlük üretebilir hale geldi meslek liseleri, meslek liselerinde kurduğumuz o ekmek atölyeleri, fabrikaları."

"BAKANLIĞIMIZIN TÜM İMKANLARI SAHADA"

Mahmut Özer, ilk bir ay içerisinde, depremin ilk başlangıcının, ilk şokunun yaşandığı günlerde yaklaşık 465 bin vatandaşın Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda, yurtlarda ve öğretmenevlerinde barındığını kaydederek, "Çünkü o bölgedeki en sağlam, en dayanıklı binalar Milli Eğitim Bakanlığı binalarıydı. Dolayısıyla Bakanlığımızın tüm imkanları sahada. Bakan yardımcılarımız, genel müdürlerimiz, il müdürlerimiz, gönüllü öğretmenlerimizle birlik ve beraberlik içerisinde vatandaşımızın yaralarını sardık ve sarmaya da devam ediyoruz." dedi.

MEB AKUB ekiplerine teşekkür eden Özer, Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Biriminde görev yapan yaklaşık 5 bin öğretmenin ilk andan itibaren seferber olduğunu, vatandaşı enkazdan çıkarmak için büyük çaba sarf ettiğini ve çok sayıda vatandaşın kurtarıldığını belirtti.

Özer, deprem bölgesindeki eğitim sürecine ilişkin bilgi vererek, "Eğitim süreçlerini hızlı bir şekilde normalleştirdik, en son Adıyaman ve Hatay'da az sayıda ilçe kalmıştı açılmayan, onu da 24 Nisan tarihi itibarıyla açacağız. Tüm öğretmenlerimiz yine sahadalar." dedi.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ ÇOCUKLARA HEDİYE

İki gün sonra Ramazan Bayramı'nın yaşanacağını dile getiren Özer, "En fazla depremin mağdurları çocuklarımız oldu. Bakanlık olarak onların travmayı atlatmaları için ilk günden itibaren çadırlarda psikososyal destek eğitimi verdik, onların psikolojik sağlamlıklarını güçlendirmek için her zaman destek olduk." ifadelerini kullandı.

Özer, bu bayramda da çocukları yalnız bırakmayacaklarının vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Halk Eğitim Merkezlerimizde, Olgunlaşma Enstitülerindeki kıymetli usta öğreticilerimizin katkılarıyla hazırlanan bayram hediyelerini 12 bin çocuğumuza, bugün itibarıyla bölgeye intikal etti, dağıtımları başladı, ulaştırmış olacağız. Çocuklarımızı bayramda bir nebze olsun mutlu edebilmek için Bakanlığımızın fedakar bir şekilde çalışan tüm Halk Eğitim Merkezi çalışanlarına, Olgunlaşma Enstitüsü çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Biz birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz müddetçe bu ülke her zaman, sıkıntılar yaşasa da çok daha güçlü bir şekilde ayağa kalkacaktır."

Bakan Özer, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Perşembe Ziraat Odası Başkanı Arslan Soydan'a da bir süre önce vefat eden kardeşi için başsağlığı ziyaretinde bulundu.

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