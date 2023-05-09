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Milli Eğitim Bakanı Özer, Ordu'da konuştu:

09.05.2023 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Zorunlu eğitim kapsamında ilkokul, ortaokul ve lisede kayıt yaptırmamış öğrenci sayısı toplam 94 bin 984'tür, 3,5 milyon değildir. Bu normal bir yalan değil, kuyruklu yalan." dedi.

Ordu'dan AK Parti milletvekili adayı olan Özer, partisinin Kabadüz İlçe Başkanlığını ziyaretinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çerçevesini çizdiği Türkiye Yüzyılı'na Ordu'yu hızlı bir şekilde taşımak için vatandaşın hizmetkarı olacaklarını söyledi.

Konuşmasında muhalefetin vaatlerini eleştiren Özer, şöyle devam etti:

"Eğitimle ilgili bizim yaptıklarımıza 'Yapacağız.' diyorlar. Diyorlar ki 'Köy okullarını açacağız.' Biz şu anda 2022 yılında 3 bin 155 köy okulunu zaten açtık. Diyorlar ki '100 bin öğretmen ataması yapacağız ama liseyi 3 yıla indireceğiz.' Liseyi 3 yıla indirdiğin zaman 85 bin öğretmen fazlası ortaya çıkıyor ve liselerde önümüzdeki 10 yıl içinde öğretmen ihtiyacı kalmıyor, nereye öğretmen ataması yapacaksın? Diyorlar ki 'Okul öncesi eğitimi zorunlu yapacağız 5 yaşı.', 5 yaştaki okullaşma oranının ne olduğunun farkında değiller, 5 yaştaki okullaşma oranı yüzde 99,9'a çıktı."

Özer, dün bir siyasi liderin eğitimle ilgili video paylaştığını belirterek, "Hayretler içerisinde baktım, diyor ki o lider 'Türkiye'de 3,5 milyon çocuk eğitimin dışında.' Ben Milli Eğitim Bakanı olarak böyle bir yalan görmedim. Bakın Türkiye Cumhuriyeti devletinin Milli Eğitim Bakanı olarak Kabadüz'den Türkiye'ye sesleniyorum, zorunlu eğitim kapsamında ilkokul, ortaokul ve lisede kayıt yaptırmamış öğrenci sayısı toplam 94 bin 984'tür, 3,5 milyon değildir. Bu normal bir yalan değil, kuyruklu yalan." diye konuştu.

Türkiye'nin eğitimle ilgili sorunlarının tamamını son 20 yılda çözüldüğünü ifade eden Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yine aynı lider der ki 'Bu fakir fukara, yoksulun elinden eğitim fırsatı alındı.' İfade aynen bu. Şimdi 2000'li yıllara gelelim, 2000'li yıllarda 5 yaştaki okullaşma oranları yüzde 11'di, yani 100 tane 5 yaş çocuğumuzun sadece 11'i okula gidiyordu, 89 tanesi okul dışındaydı, o 89 da fakir fukaraydı, garip gurebaydı. Şu anda kaç olmuş? Yüzde 99,9 olmuş, yani garip gureba, fakir fukara Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde ilk kez eğitime kavuşmuş. Bu da bir kuyruklu yalan. Ortaöğretimdeki, lisedeki okullaşma oranları yüzde 44'tü, yani 100 lise çağ nüfusu çocuğumuzun, gencimizin 44 tanesi okula gidebiliyordu, 56 tanesi gidemiyordu, peki o 56 tanesi fakir değil miydi? Gariban değil miydi? Niye okula gidemiyordu? Şu anda ne oldu? Yüzde 99,12 oldu. Yani garip gureba, fakir, dezavantajlı vatandaşlarımızın evlatları ilk kez Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde eğitim imkanına kavuşmuştur."

Bakan Özer, eleştirilerini sürdürerek, şunları kaydetti:

"Bir de diyor ki eğitime siyaset sokmayacağız, Merkez Bankası gibi ayrı birim olacak.' Tamam siyaset sokulmasın, siyaseti kim soktu? Siz soktunuz. Başörtüsü yasaklarını kim uyguladı? AK Parti mi uyguladı başörtüsü yasaklarını? O başörtülü kadınlarımız, kızlarımız eğitime erişemediği zaman hiç vicdan azabı duydunuz mu? İmam hatip liselerinin yükseköğretime erişmemesi için, meslek liselerinin yükseköğretime erişmemesi için katsayı uygulamasını AK Parti mi getirdi? Siz getirdiniz ve milyonlarca çocuğumuzun geleceğini karattınız, mağdur ettiniz. Başörtüsü yasağını da Sayın Cumhurbaşkanı'mız çözdü, katsayı uygulamasını da Sayın Cumhurbaşkanı'mız çözdü, kimse fakir, fukara, gariban edebiyatı yapıp da duygu sömürüsü yapmasın, bunların hepsi timsah gözyaşı."

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