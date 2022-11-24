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  4. Milli Eğitim Bakanı Özer ve 81 ilden gelen öğretmenler Anıtkabir'i ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Özer ve 81 ilden gelen öğretmenler Anıtkabir'i ziyaret etti

24.11.2022 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ilden gelen öğretmenler ile Anıtkabir'i ziyaret etti.

Bakan Özer başkanlığındaki Bakanlık bürokratları ile öğretmenlerden oluşan heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. Özer'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Özer, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, yurdumuzun dört bir yanından gelen değerli öğretmenlerimizle birlikte 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle huzurlarınızdayız. Öğretmenlerimiz dün olduğu gibi bugün de gösterdiğiniz 'muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma' hedefi doğrultusunda, bizlere emanetiniz yeni nesli yetiştirmek için yılmadan, yorulmadan çalışmaktadır.

Cumhuriyet'imizin 100. yılına doğru emin adımlarla ilerlerken 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuzla birlikte mutlu ve başarılı nesiller yetiştirme görevini kararlılıkla yerine getirmeye, ülkemizin istikbali için azimle çalışmaya devam edeceğiz. Emanetiniz emin ellerdedir. Ruhunuz şad olsun."

Özer, daha sonra beraberindeki öğretmenlerle Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Öğretmenler Günü Anıtkabir

Ankara Namaz Vakitleri 24 Kasım Perşembe

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