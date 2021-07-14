Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Türk Eğitim-Sen'in düzenlediği 2. Maarif Kongresi'ne katıldı:

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "2023 eğitim vizyonu, bu ülkenin birlikte, el ele, iş birliği içerisinde, ayırmadan, kayırmadan, bütün evlatlarını evladımız bilerek nasıl bir yolculuk yapmamız gerektiğine dair bir hikayeyi içinde barındırır." dedi.

İlki, Kurtuluş Savaşı sırasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından toplanan 1. Maarif Kongresi'nin ikincisi Türk Eğitim-Sen tarafından, Ulus'taki ilk Meclis binasında düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, burada yaptığı konuşmada, ilk Maarif Kongresi'nin Milli Mücadele devam ederken toplanmasının ve ortada bulunan tahayyülün nasıl bir gelecek tasavvurunu içinde barındırdığının ayrı bir değeri olduğunu vurguladı.

Savaşın ortasında bir an önce yapılması istenen davranış ve hal ile hareketlerin savaşın kendisiyle alakalı olması icap ederken, meselenin çok daha büyük bir perspektiften ele alındığını vurgulayan Selçuk, şöyle konuştu:

"Hatta 25 Kasım 1920'de Meclis'te alınan bir kararla öğretmen ve öğrenciler için askerlik yükümlülükleri de kaldırılıyor. Bu, aslında başka bir mesaj çünkü Çanakkale'den itibaren yaşadığımız birçok hadisenin aslında bir devletin geleceğiyle nasıl alakalı olduğunun da bir göstergesi.

1921 Maarif Kongresi, dünyanın yeni şartlarında ulusal birliğin gerçekten tehdit altında olduğu bir dönemde yapılıyor ve Türk milleti için Kurtuluş Savaşı'nın öneminin, sadece savaşın kendisiyle ilgili değil bir maarif davasıyla ilgili olduğunun da altını çiziyor. Maarif Kongresi'nde eğitim ve kültür politikalarına yönelik ortaya konulan bakış açısı, aslında bir çekirdek mahiyetinde ve bir hiza taşı gibi ortaya konulan bir yaklaşım."

Maarif Kongresi'nin okul ve öğrenci mevdunu tespit etmek, yapılması gereken çalışmaları belirlemek ve geleceğe dair birtakım tasarımları ortaya çıkarmak için toplandığını anımsatan Selçuk, bunun, başöğretmen Atatürk'ün eğitim, bilim ve kültür alanındaki düşüncelerini, yapacağı çalışmaları, bu çalışmaların esaslarını ortaya koyan bir yol haritası olarak ortaya çıktığını söyledi.

Bakan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Elbette yol bitmez, yol uzundur ve yolun zamanın ruhuna uygun bir şekilde dönüşmesi, dönüştürülmesi, yaşanması, yaşatılması gerekiyor. İşte tam da bu nedenle, bizim bugün de eğitim tarihimizin ortaya koyduğu bu fotoğrafı yeniden tarif edip, yorumlayıp, geleceğin ihtiyaçları doğrultusunda ele almamız icap ediyor. Bu kongre, tarihi kararlar olarak elbette düşünülebilir ama her tarihi karar, aslında şu anın da kararıdır. O yüzden bu kararları sadece geçmişte olup bitmiş bir hadise olarak değil, geçmişi ve geleceği bütünleyen bir işaret fişeği olarak görmekte de yarar var."

- "Eğitim bir milli güvenlik meselesi"

Eğitimin bir milli güvenlik meselesi de olduğuna dikkati çeken Selçuk, bugün toplumların bilim, teknoloji ve eğitimdeki güçleri sayesinde varlıklarını sürdürme gayreti içinde olduğunu ifade etti.

Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığının 2023 eğitim vizyonu çerçevesinde ele aldığı esasın da aslında bu olduğuna işaret ederek şöyle konuştu:

"2023 eğitim vizyonu, bu ülkenin birlikte, el ele, iş birliği içerisinde, ayırmadan, kayırmadan, bütün evlatlarını evladımız bilerek nasıl bir yolculuk yapmamız gerektiğine dair bir hikayeyi içinde barındırır ve bu çerçevede de tüm arkadaşlarımızla beraber elimizden gelen çabayı göstermeye çalışıyoruz.

Elbette eğitim vasıtasıyla her ülke kendi ortak paydasını, ortak hayalini de oluşturur. 'Bu coğrafyada yaşayan herkesin ortak hayali nedir?' sorusunun yanıtını da ortaya koyar ve bu sorunun ortaya koyduğu cevabın da aslında bizim ulaşmamız gereken bir hedef olduğunu, hayalden hedefe bir yolculuk olduğunu da gösterir. Bundan dolayı, bizim eğitimle ilgili ortaya koyduğumuz perspektifin aslında bir toplumun ortak paydası, ortak hayali, ortak geleceği, ortak mirası demek olduğunun da farkında olmakta yarar var. Tıpkı 1921 Maarif kongresinde olduğu gibi biz, ne yapmak istediğimizi, neleri hayal ettiğimizi yeniden yorumlamak zorundayız."

Bugün dünyanın ihtiyacı olan tüm becerilerin buradaki çocukların da ihtiyacı olduğunu ancak bu coğrafyanın kendine has ayrıca ihtiyaçları olduğunun da unutulmaması gerektiğini vurgulayan Selçuk, bunların, bu topraklarda yorumlanarak evrensele doğru yürümesi gerektiğini söyledi.

Milliden evrensele doğru bir gidişten söz ettiğini ancak bunların birbirine tercih edilmemesi gerektiğini vurgulayan Selçuk, "Bir kür, bir bütün olduğunun da farkında olarak bir medeniyet anlayışı içerisinde hareket etmekte yarar var." dedi.

- Salon oturumları PKK tarafından şehit edilen öğretmenlere ithaf edildi

Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan da kongre kapsamında, ocak ayından itibaren çeşitli çalıştaylar düzenlediklerini ve bunlara ilişkin raporları yayınlayarak Türk eğitiminin hizmetine sunduklarını söyledi.

Sürecin final programı olarak da akademik bir kongre tertip ettiklerini anlatan Geylan, "Kongremizin her bir oturumunu 1. Maarif Kongresi katılımcılarına ithaf ederek onların hatırlanmasını ve ayrıca salon oturumlarını da bölücü örgüt PKK tarafından şehit edilen öğretmenlerimize ithaf ederek, irfan ordusunun hem cehalet hem de ihanet karşısında nasıl dik durduğunu bir kez daha göstermeyi amaçladık." dedi.

Geylan, kongre takvimi kapsamında sendikanın teşkilatları marifetiyle öncelikle ilçe, daha sonra il çalıştayları düzenlediklerini, Maarif Kongresi kapsamında iki gün sürecek Büyük Öğretmen Kurultayı'nda da il temsilcilerinin raporlarının Türkiye raporu haline getirilerek kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi.

Kongre kapsamında Atatürk, Maarif Kongresi ve Türk Eğitim Tarihi başlıklı sergiyle 400 civarında belge ve fotoğraftan oluşan bir sanal sergi düzenlendiğini de aktaran Geylan, şöyle konuştu:

"Ayrıca Maarif Kongresi süresince, Prof. Dr. İlber Ortaylı, Prof. Dr. Aziz Sancar, Timsal Karabekir gibi Türk eğitiminin yetiştirdiği önemli değerlerin de katılımıyla 12 tematik panelimiz gerçekleştirilecek. Panellerimiz, sendikamızın sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacağı gibi oturumlarda yapılan sunumlar da yayın haline getirilerek tarihe not düşmek adına ilgililer ve kamuoyuyla paylaşılacaktır."

Programa, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, üniversite rektörleri ile eğitim fakülteleri dekanları ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

