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Milli Eğitim Bakanı Tekin, Adıyaman'da ziyaretlerde bulundu

02.11.2023 11:17 | Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adıyaman'da ziyaretler gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Adıyaman'da ziyaretlerde bulundu

Adıyaman Valiliğini ziyaret eden Bakan Tekin, Şeref Defteri'ni imzaladı.

Vali Osman Varol'u ziyaret eden Tekin, kentte devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yusuf Tekin daha sonra Demokrasi İlkokulu'nu ziyaret etti.

Okul bahçesinde çocukların etkinliğini izleyen Tekin, öğretmenlerle basına kapalı toplantı yaptı.

Ziyaretlere, AK Parti Adıyaman milletvekilleri Mustafa Alkayış, İshak Şan, Hüseyin Özhan, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman ziyaret

Adıyaman Namaz Vakitleri 2 Kasım Perşembe

İmsak
05:24
Sabah
06:46
Öğle
12:15
İkindi
15:09
Akşam
17:35
Yatsı
18:52
Adıyaman ECZANELER
Adıyaman ATM’LER
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