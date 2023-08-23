Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Şanlıurfa’da

Bazı ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa’ya gelen Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, ilk olarak Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti. Tekin, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkan Zeynel Abidin Beyazgül, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve partililer tarafından karşılandı. Tekin, valilik şeref defterini imzaladıktan sonra Şıldak tarafından ağırlandı. Bakan Tekin, gün içerisinde İl Eğitim Değerlendirme Toplantısına katılacak, çeşitli ziyaretlerde bulunacak.

