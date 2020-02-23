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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Elazığ'da öğretmenler ve öğrencilerle görüştü

ELAZIĞ HABERLERİ  | 23.02.2020 18:38 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Elazığ'da öğretmenler ve öğrencilerle görüştü

ELAZIĞ (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, depremin yaşandığı Elazığ'da öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldi.

Bakan Selçuk, Elazığ'daki temasları kapsamında Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda öğretmenlerle görüştü.

Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezi'nde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencilerle buluşan Selçuk, daha sonra Hicret Mahallesi'ndeki Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne bağlı sosyal tesislere geçti. Buradaki kurslara katılan kursiyerlerle görüşen Selçuk, kursiyerlerin yaptığı el işi ürünleri inceledi.

Bakan Selçuk, daha sonra Şah Cihan Sultan Yurdu'nda kalan depremzedeleri ziyaret etti. Selçuk, burada kalan bir depremzede aileyle ve pansiyonda kalıp LGS ve YKS'ye yönelik destekleme ve yetiştirme kurslarına katılan öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, depremzedelere verilmek üzere Elazığ'a gönderilen, içinde kırtasiye malzemelerinin de bulunduğu çantaları öğrencilere dağıtan Ziya Selçuk, depremzede öğrencilere yardım gönderen Elanur Ay adlı öğrencinin çantanın içine bıraktığı mektubu da okudu.

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Elazığ Milli Eğitim Bakanı

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