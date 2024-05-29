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Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım, Ümit Milli Takım'a dahil oldu

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
29.05.2024 21:19
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A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) için belirlenen geniş aday kadrosunda yer alan Bertuğ Yıldırım, Ümit Milli Takım'ın aday kadrosuna dahil edildi.

Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım, Ümit Milli Takım'a dahil oldu
Bertuğ Yıldırım

Bertuğ Yıldırım

TR Türkiye
Yaş: 22 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Rennes
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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, "A Milli Takımı'mızın EURO 2024 için belirlenen geniş kadrosunda bulunan Bertuğ Yıldırım, Ümit Milli Takım aday kadrosuna geçiş yaptı." denildi.

Ümit Milli Futbol Takımı, 3 Haziran'da İstanbul'da İskoçya ile özel maçta karşılaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

A Milli Takım, EURO 2024 hazırlıkları kapsamında 4 Haziran'da İtalya ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın ardından 11 Haziran'a kadar Ümit Milli Takım ile kamp yapacak ve iki antrenman maçı oynayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye türkiye milli takımı Bertuğ Yıldırım
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