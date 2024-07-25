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  4. Milli futbolcu Doğan Alemdar ile yurt dışında görülmüştü! Danla Bilic o soruyu yanıtsız bıraktı

Milli futbolcu Doğan Alemdar ile yurt dışında görülmüştü! Danla Bilic o soruyu yanıtsız bıraktı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
25.07.2024 12:11
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Sosyal medya fenomenlerinin en popülerleri arasında yer alan Danla Bilic, yakın arkadaşı Ala Tokel gibi gönlünü ünlü futbolcuya kaptırdı. Bilic, 21 yaşındaki milli futbolcu Doğan Alemdar ile geçtiğimiz günlerde yurt dışında görüntülendi. Son olarak bir markanın davetine katılan ünlü fenomen Doğan Alemdar ile ilgili soruları yanıtsız bıraktı...

MYNET-Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'te forma giyen Bertuğ Yıldırım ve sosyal medya fenomeni Ala Tokel yaşadıkları aşkla gündemdeydi.

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Aralarındaki yaş farkı çok konuşulan ünlü çift ilk görüntülendiklerinde yanlarında Danla Bilic ve Doğan Alemdar da vardı. Bu görüntülerden sonra aşk iddiaları alevlendi.

ala tokel

YURT DIŞINDA YAKALANDILAR

Haklarındaki aşk iddialarına karşı sessizliği koruyan ikili geçtiğimiz günlerde yurt dışında görüntülendi. Önceki akşam bir markanın davetine katılan ünlü fenomene milli futbolcu Doğan Alemdar soruldu.

danla

YANITSIZ BIRAKTI

Danla Bilic ise 'marka için geldim ben hiç sorma. Söz sonra konuşacağım' diyerek soruları yanıtsız bıraktı. Bilic bu sorunun ardından röportajı yarıda kesti.

danla bilix

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Anahtar Kelimeler:
Danla Bilic Doğan Alemdar Ala Tokel
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