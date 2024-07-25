Milli futbolcu Doğan Alemdar ile yurt dışında görülmüştü! Danla Bilic o soruyu yanıtsız bıraktı

MYNET-Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'te forma giyen Bertuğ Yıldırım ve sosyal medya fenomeni Ala Tokel yaşadıkları aşkla gündemdeydi.

Aralarındaki yaş farkı çok konuşulan ünlü çift ilk görüntülendiklerinde yanlarında Danla Bilic ve Doğan Alemdar da vardı. Bu görüntülerden sonra aşk iddiaları alevlendi.

YURT DIŞINDA YAKALANDILAR

Haklarındaki aşk iddialarına karşı sessizliği koruyan ikili geçtiğimiz günlerde yurt dışında görüntülendi. Önceki akşam bir markanın davetine katılan ünlü fenomene milli futbolcu Doğan Alemdar soruldu.

YANITSIZ BIRAKTI

Danla Bilic ise 'marka için geldim ben hiç sorma. Söz sonra konuşacağım' diyerek soruları yanıtsız bıraktı. Bilic bu sorunun ardından röportajı yarıda kesti.