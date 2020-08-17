Milli futbolcu Emre Çolak, Perulu model Miriam Saavedra ile yatta yakalandı

Sözleşmesinin bitmesiyle La Liga 2'de sezonu 19. sırada tamamlayıp İspanya 3. Ligi'nin yolunu tutan Deportivo La Coruna'dan ayrılan milli futbolcu Emre Çolak, tatilini İbiza'da sürdürüyor.Henüz herhangi bir kulübe resmi imza atmayan ve kulüpsüz olan futbolcu, İspanyol medyasında olay olmaya da devam ediyor.
İspanyol TV kanalı Telecinco'da yayınlanan Socilaite programı, deneyimli futbolcuyu İbiza'da yapımcı Carlos Lozano'dan ayrılan Perulu model Miriam Saavedra ile lüks bir yatta eğlenirken yakalandı. Galiçya ekibinden tartışmalı ayrılan ve Balear Adaları'nda tatiline devam eden Emre'nin bu görüntüleri yerel medyada gündem konusu oldu.
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