Milli futbolcu Enes Ünal baba oldu

23 yaşındaki golcü futbolcu, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla baba olduğunu duyurdu.

Enes Ünal & Lisa Smellers çifti, kız bebeklerine Lila Ela adını verdiler.

Enes Ünal, geçtiğimiz yıl kendisi gibi futbolcu olan Belçikalı Lisa Smellers ile hayatını birleştirmişti.

