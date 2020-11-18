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Milli futbolcu Enes Ünal baba oldu

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 18.11.2020 22:28 | Son Güncelleme

La Liga ekiplerinden Getafe'de forma giyen milli futbolcu Enes Ünal, baba oldu.

Milli futbolcu Enes Ünal baba oldu

23 yaşındaki golcü futbolcu, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla baba olduğunu duyurdu.

Enes Ünal & Lisa Smellers çifti, kız bebeklerine Lila Ela adını verdiler.

Enes Ünal, geçtiğimiz yıl kendisi gibi futbolcu olan Belçikalı Lisa Smellers ile hayatını birleştirmişti.

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