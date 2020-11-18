Milli futbolcu Enes Ünal baba oldu

23 yaşındaki golcü futbolcu, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla baba olduğunu duyurdu.
Enes Ünal & Lisa Smellers çifti, kız bebeklerine Lila Ela adını verdiler.
Enes Ünal, geçtiğimiz yıl kendisi gibi futbolcu olan Belçikalı Lisa Smellers ile hayatını birleştirmişti.
Galatasaray'a UEFA'dan ceza geldi!
Gündemi sarsacak iddia! Ömer Beyaz, Galatasaray ile görüştü...
''Galatasaray'dan teklif geldi''
İç çamaşırlı pozunu paylaştı... Binlerce beğeni yağdı
Rekortmen yüzücü Emre Sakçı konuştu
Altınordu'nun acı kaybı
İşte Şenol Güneş’in muhtemel 11’i!
F.Bahçe'de 2. Merih Demiral vakası
Avcı'nın önceliği savunma ve bütünlük
Sergen Yalçın: Caner'in takımda kalmasını istemiyordum
Interli futbolcu Kolarov koronavirüse yakalandı
Abdullah Avcı: Klopp bile yapamadı!
Beşiktaş'tan beklenen koronavirüs açıklaması geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum