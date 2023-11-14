SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya Serie A
  4. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Serie A'da en fazla gol atan Türk futbolcu oldu! Şükrü Gülesin'i geride bıraktı

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Serie A'da en fazla gol atan Türk futbolcu oldu! Şükrü Gülesin'i geride bıraktı

14.11.2023 07:49 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya Ligi Serie A takımlarından Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ligde en fazla gol atan Türk futbolcu oldu. Tecrübeli futbolcu, 1950-1953 yıllarında Palermo ve Lazio formalarıyla 36 kez fileleri havalandıran Şükrü Gülesin'i geride bıraktı.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) en fazla gol atan Türk futbolcu ünvanını ele geçirdi.

İtalya'nın Inter takımında forma giyen 29 yaşındaki milli futbolcu, Serie A'nın 12. haftasında takımının Frosinone’yi 2-0 yendiği karşılaşmada penaltıdan fileleri havalandırdı. Takımının ikinci golüne imza atan Hakan, bu golle Serie A'daki toplam gol sayısını 37'ye yükseltti.

ŞÜKRÜ GÜLESİN'İ GERİDE BIRAKTI

2023-10-24T181315Z_729821033_UP1EJAO1EM2E4_RTRMADP_3_SOCCER-CHAMPIONS-INT-RBS-REPORT

Tecrübeli futbolcu, 1950-1953 yıllarında Palermo ve Lazio formalarıyla 36 kez fileleri havalandıran Şükrü Gülesin'i geride bırakarak Serie A'da en fazla gol atan Türk futbolcu oldu.

Türkiye Milli Futbol Takımları'nın sosyal medya hesabından Hakan ile ilgili yapılan paylaşımda, "Inter’in Frosinone'yi 2-0 yendiği karşılaşmada kaydettiği golle, Şükrü Gülesin'i geride bırakarak İtalya 1. Ligi'nde en çok gol atan (37) Türk futbolcu ünvanını kazanan A Milli Takım Kaptanımız Hakan Çalhanoğlu'nu tebrik ederiz." denildi.

"MUTLU VE GURURLUYUM"

2023-11-04T174720Z_457809783_UP1EJB41DEUAE_RTRMADP_3_SOCCER-ITALY-ATT-INT-REPORT

Hakan ise sosyal medya paylaşımında, "Serie A'da en fazla gol atan Türk oyuncu olduğum için mutlu ve gururluyum." ifadesini kullandı.

Bu sezon 12 lig maçında fileleri 5 kez havalandıran ve 2022-2023'te 33 karşılaşmaya çıkıp 3 gol atan Hakan, 2021-2022'de 34 mücadelede süre alıp 7 gol kaydetti.

Bir başka İtalya temsilcisi Milan kariyerinde ise 2020-2021 sezonunda 33 maçta 4 kez gol sevinci yaşayan Hakan, 2019-2020'de 35 mücadelede 9, 2018-2019'da 36 maçta 3 ve 2017-2018 sezonundaki 31 karşılaşmada 6 gol attı.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray maçında forma giyemeyecekGalatasaray maçında forma giyemeyecek
Beşiktaş'ta Hasan Arat'a müjdeli haber geldiBeşiktaş'ta Hasan Arat'a müjdeli haber geldi
Yapay zeka teknolojisini kullanarak stadyumları yeniden inşa etti!Yapay zeka teknolojisini kullanarak stadyumları yeniden inşa etti!
Anahtar Kelimeler:
Hakan Çalhanoğlu inter Futbolcu atan ligi formaları bıraktı maçın da,
En Çok Okunan Haberler
Ünlü imam, Mekke'de gözaltına alındığını duyurdu! Ayağından kelepçelendi

Ünlü imam, Mekke'de gözaltına alındığını duyurdu! Ayağından kelepçelendi

Lüks araç kuyruğu! 20'den fazla kişi sıra bekliyor

Lüks araç kuyruğu! 20'den fazla kişi sıra bekliyor

Galatasaray maçında forma giyemeyecek

Galatasaray maçında forma giyemeyecek

Kaldıkları soyunma odası görenleri hayrete düşürdü

Kaldıkları soyunma odası görenleri hayrete düşürdü

Yapay zeka teknolojisini kullanarak stadyumları yeniden inşa etti!

Yapay zeka teknolojisini kullanarak stadyumları yeniden inşa etti!

Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay'ı şaşırtan gelişme!

Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay'ı şaşırtan gelişme!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Arkadaşının adını bile Müge Anlı'da öğrendi! 'İsmi bu mu?’

Arkadaşının adını bile Müge Anlı'da öğrendi! 'İsmi bu mu?’

Gülümseten Kasım Fırsatları başladı! Modadan elektroniğe binlerce üründe büyük fırsat

Gülümseten Kasım Fırsatları başladı! Modadan elektroniğe binlerce üründe büyük fırsat

Köpek balığı yüzme dersi alan çocukların gözü önünde kadına saldırdı

Köpek balığı yüzme dersi alan çocukların gözü önünde kadına saldırdı

Uluslararası kongrede Atatürk'ü andı! "O olmasaydı..."

Uluslararası kongrede Atatürk'ü andı! "O olmasaydı..."

Kışınız konforlu geçsin! Gülümseten Kasım'a özel Merrell ayakkabıda büyük indirim

Kışınız konforlu geçsin! Gülümseten Kasım'a özel Merrell ayakkabıda büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.