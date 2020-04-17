Milli Futbolcu İrfan Can Kahveci'den Muğla Kızılay'a yardım

Muğla Kızılay Şube Başkanı Yusuf Kayacık konuya yönelik yaptığı açıklamada, "Kızılay olarak bu süreçte üzerimize düşeni layıkıyla yapmaya çalışıyoruz. Juventus'ta forma giyen Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın internet üzerinden başlattığı, futbolcular arasında çığ gibi büyüyen bir bağış kampanyasına yönelik buradayız. Merih Demiral Kızılay'a bağış yaparak Kızılay eliyle bu süreçte sıkıntı çeken vatandaşlara destek oldu. Bu çağrıya milli futbolcular destek verdi. Ardından Milli futbolcu, Medipol Başakşehir'de forma giyen İrfan Can Kahveci Muğla'ya 300 koli gönderdi. Koliler bugün Köyceğiz kırsalında dağıtılmaya başlandı. İrfan Can Kahveci sayesinde 300 aileye yardım elini uzatmış olacağız. Milli futbolcumuza ve bu kampanyaya katılan tüm futbolculara teşekkür ediyorum" diye konuştu.
(İHA)
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