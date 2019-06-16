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Milli futbolcu İrfan Can Kahveci kız arkadaşı ile Çeşme'de

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 16.06.2019 10:50 | Son Güncelleme

Çeşme ilçesine tatile gelen ünlü futbolcu İrfan Can Kahveci, kız arkadaşıyla el ele görüntülendi.

Kahveci, kız arkadaşına aldığı bir demet kırmızı gül için 100 lira ödedi.

El ele görüntülendi

Medipol Başakşehir'in milli orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci de tatil için Çeşme'yi tercih etti.

Medipol Başakşehir'in milli orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci de tatil için Çeşme'yi tercih etti.

Geçen salı günü oynanan milli maçın ardından İrfan Can Kahveci de birçok futbolcu gibi Çeşme'ye geldi.

Geçen salı günü oynanan milli maçın ardından İrfan Can Kahveci de birçok futbolcu gibi Çeşme'ye geldi.

Sevgilisiyle el ele görüntülenen Kahveci, bir mekanda 2 saat boyunca eğlendi.

Sevgilisiyle el ele görüntülenen Kahveci, bir mekanda 2 saat boyunca eğlendi.

Mekandan sevgisiyle el ele çıkan Kahveci'nin etrafını, bu sırada çevrede gül satan kişiler sardı.

Mekandan sevgisiyle el ele çıkan Kahveci'nin etrafını, bu sırada çevrede gül satan kişiler sardı.

İrfan Can Kahveci, İzmirli olduğu öğrenilen kız arkadaşına bir demet gül alarak, verdi.

İrfan Can Kahveci, İzmirli olduğu öğrenilen kız arkadaşına bir demet gül alarak, verdi.

Kahveci, çiçek için satıcıya 100 lira ödedi. İrfan Can Kahveci ve kız arkadaşı, daha sonra Alaçatı sokaklarında yürüyerek gözden kayboldu. (DHA)

Kahveci, çiçek için satıcıya 100 lira ödedi. İrfan Can Kahveci ve kız arkadaşı, daha sonra Alaçatı sokaklarında yürüyerek gözden kayboldu. (DHA)
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Anahtar Kelimeler:
İrfan Can Kahveci Çeşme izmir A Milli Futbol Takımı

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