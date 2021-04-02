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Milli futbolcu Kenan Karaman'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

02.04.2021 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya İkinci Futbol Ligi takımlarından Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Karaman'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi.

Milli futbolcu Kenan Karaman'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Fortuna Düsseldorf'ta oynayan milli futbolcu Kenan Karaman'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı. Alman Kulübü'nden yapılan açıklamada, milli takımdan döndükten sonra Kenan Karaman'a uygulanan PCR testin pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, Kenan Karaman'ın evinde karantinaya alındığı ve Fortuna Düsseldorf'un pazar günü Darmstadt 98'e karşı oynanacağı karşılaşmada forma giymeyeceği aktarıldı.

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Takımın sportif direktörü Klaus Allofs, Kenan Karaman'ın hızlı bir şekilde iyileşmesini ümit ettiklerini belirterek, "Bu olay salgın sırasında oyuncuların milli takımlara gönderilmelerinin büyük bir riskle ilişkili olduğunu gösteriyor" şeklinde konuştu.

KAYNAK: AA

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