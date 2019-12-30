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  4. Milli futbolcu Okay Yokuşlu, Melisa Kerman ile evlendi

Milli futbolcu Okay Yokuşlu, Melisa Kerman ile evlendi

İSPANYA HABERLERİ  | 30.12.2019 22:18 | Son Güncelleme

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu, voleybol kariyerini İspanya'nın Xuvenil Teis ekibinde sürdüren Melisa Kerman'la İzmir'de evlendi.

Milli futbolcu Okay Yokuşlu, Melisa Kerman ile evlendi

İspanya Ligi takımlarından Celta Vigo'da forma giyen Okay Yokuşlu dünya evine girdi.

Kaya Termal Otel'de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kıydığı nikahta Melisa Kerman ile Okay Yokuşlu'nun şahitliklerini Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay, teknik direktör Zafer Bilgetay, voleybolcular Ece Hocaoğlu ile Buket Yılmaz yaptı.

Törene çiftin ailelerinin yanı sıra milli futbolcular Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, A Milli Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Bayram Bektaş'ın da aralarında bulunduğu spor camiasından isimler katıldı.

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