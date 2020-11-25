SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fransa
  4. Adem Cebeci: Yusuf Yazıcı'ya paha biçilemez

Adem Cebeci: Yusuf Yazıcı'ya paha biçilemez

FRANSA HABERLERİ  | 25.11.2020 09:24 | Son Güncelleme

Arsenal'in 40 milyon Euro'yu gözden çıkardığı milli futbolcumuzla ilgili menajeri Adem Cebeci, "Net rakamı ben veremem. Ancak bence ona paha biçilemez" dedi.

Adem Cebeci: Yusuf Yazıcı'ya paha biçilemez

Lille'deki performansı sonrası birçok Avrupa takımının transfer listesine giren Yusuf Yazıcı’nın menajeri Adem Cebeci, İtalyan basınına konuştu. İngiliz basınında ise Arsenal’in Mesut yerine düşündüğü Yusuf için 40 milyon Euro'luk bir teklif hazırladığı yazıldı.

Cebeci, "Yusuf’un ne kadar ettiğini Lille’e sorabilirsiniz. Bunu cevaplayacak kişi ben değilim. Ama benden bir cevap isterseniz bana göre Yusuf, paha biçilemez. Milan maçından sonra birçok uluslararası menajer beni aradı. Milan ile doğrudan bir temasımız olmadı. Lazio ise onu istemişti" dedi.

9932

YILDIZLARI GERİDE BIRAKTI

Öte yandan, Yusuf Yazıcı, UEFA’nın düzenlediği haftanın en iyi performansı oylamasında, yıldız isimleri geride bırakarak ilk sırada yer aldı.

(AKŞAM)

Lille'den Yusuf Yazıcı'ya videolu tebrikLille'den Yusuf Yazıcı'ya videolu tebrik


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bitkileri karıştırıp içenler dikkat! Ihlamur, zencefil ve bal... Bitkileri karıştırıp içenler dikkat! Ihlamur, zencefil ve bal...
Menajeri açıkladı! Yusuf Yazıcı'ya rekor ücret...Menajeri açıkladı! Yusuf Yazıcı'ya rekor ücret...
İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'iİşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bakan Soylu başkanlığında kritik koronavirüs toplantısı
Bakan Soylu başkanlığında kritik koronavirüs toplantısı
Kahvaltıda yediği ekmek hayatına mal oldu
Kahvaltıda yediği ekmek hayatına mal oldu
Bu kez olmadı... Manchester United'a diş geçiremedik
Bu kez olmadı... Manchester United'a diş geçiremedik
Fenerbahçe gol oldu yağdı: 4-0
Fenerbahçe gol oldu yağdı: 4-0
Rıdvan Dilmen'den olay iddia! ''Fatih Terim o yıldızı istemiyor...''
Rıdvan Dilmen'den olay iddia! ''Fatih Terim o yıldızı istemiyor...''
10 yıllık anlaşma! Transferde flaş gelişme...
10 yıllık anlaşma! Transferde flaş gelişme...
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
10 kişi Kayserispor'dan Galatasaray'a çelme!
10 kişi Kayserispor'dan Galatasaray'a çelme!
Maçta skandal olay! Rakibinin cinsel organını elledi...
Maçta skandal olay! Rakibinin cinsel organını elledi...
Acun Ilıcalı'ya büyük şok! Takımı son sıraya demir attı
Acun Ilıcalı'ya büyük şok! Takımı son sıraya demir attı
Yusuf Yazıcı şov yaptı, Lille farklı kazandı!
Yusuf Yazıcı şov yaptı, Lille farklı kazandı!
''Allah kahretsin böyle futbolu! Allah'tan korkun!''
''Allah kahretsin böyle futbolu! Allah'tan korkun!''
Galatasaray'dan gündemi sallayacak transfer bombası!
Galatasaray'dan gündemi sallayacak transfer bombası!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'ya rekor ücret
Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'ya rekor ücret
ÖZET | Lille 4-0 Lorient
Yusuf Yazıcı şov yaptı, Lille farklı kazandı!
"Kylian Mbappe, PSG'den ayrılacak!"
Kylian Mbappe, PSG'den ayrılacak!
Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'ya rekor ücret
Menajeri açıkladı! Yusuf Yazıcı'ya rekor ücret...
PSG'den Neymar ve Mbappe hamlesi
PSG'den Neymar ve Mbappe hamlesi
Fransa'da Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz manşetlerde
Fransa'da manşetleri sallayan üç Türk
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.