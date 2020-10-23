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Lille'den Yusuf Yazıcı'ya videolu tebrik

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 23.10.2020 13:56 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda dün akşam Lille'in deplasmanda Sparta Prag'ı 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada hat-trick yapan milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'yı kulübü yayınladığı videoyla tebrik etti. Fransız ekibinin teknik patronu Christophe Galtier de 23 yaşındaki oyuncuya övgü yağdırdı.

Lille'den Yusuf Yazıcı'ya videolu tebrik

UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında Fransa temsilcisi Lille, deplasmanda Çekya ekibi Sparta Prag'ı 4-1'lik skorla geçerken, galibiyetin mimarı milli orta saha Yusuf Yazıcı oldu.

Karşılaşmanın 45+1, 60 ve 75'inci dakikalarında attığı gollerle hat-tirick yapan genç oyuncu, Fransa'da günün konusu oldu. Arda Turan'ın Barcelona forması ile Borussia Mönchengladbach maçında yaptığı hat-trick'in ardından yabancı takım formasıyla Avrupa kupalarında bir maçta 3 gol atma başarısı gösteren ikinci Türk futbolcu olan Yusuf Yazıcı için kulubü Lille, sosyal medya hesabından video yayınladı.

HAT-TRİCK HATIRASI

Hat-trick yapan futbolcular için maç topunu eve götürmenin gelenek olduğu belirtilen videoda, "Ve tahmin et dün gece Prag'da topu kim götürdü?" diye sorularak Yusuf Yazıcı'nın karşılaşmanın ardından soyunma odasına gidişi ve arkadaşları tarafından tebrik edilmesine yer verildi.

CHRISTOPHE GALTIER'DEN ÖVGÜ

Diğer taraftan, Lille'in teknik patronu Christophe Galtier de Yusuf Yazıcı'nın performansından övgü dolu sözlerle bahsetti. Genç futbolcusundan çok memnun olduğunu ve onun adına sevindiğini belirten Fransız çalıştırıcı, şunları söyledi:

"Yusuf geldiğinde bu kadar iyi durumda değildi ve bir de sakatlık yaşadı. Sonrasında koronavirüs arası. Ancak Yusuf Yazıcı, ona güvenebileceğimi gösterdi. Artık ne yapması gerektiğini daha iyi biliyor, devam edecektir."

(DHA)

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