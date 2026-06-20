Milli futbolculara 'villa' göndermesi: "Bodrum tatili erken başladı"

A Milli Futbol Takımımız Dünya Kupası'na erken veda ederek, herkesi hayal kırıklığına uğrattı. 10 kişi kalan Paraguay'a 65. saniyede yediği golle mağlup olan milli takım, iki maç sonunda dünya kupasına sıfır puan ve eksi 3 averajla veda etti.
Son maça formalite olarak çıkacak olan futbolcular, maçın ardından büyük üzüntü yaşadı.
24 yıl sonra katıldığımız Dünuya Kupası'nda yaşanan hayal kırıklığı sonrası sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü.
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun turnuvaya katılmaları nedeniyle Bodrum’da yaptığı villa projesinden futbolculara hediye villa vermesini hatırlatan yorumlar ise dikkat çekti.
İşte o tepkilerden baızları:
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