SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım

Milli futbolculara 'villa' göndermesi: "Bodrum tatili erken başladı"

Dünya Kupası'nda büyük hayal kırıklığı yaratarak iki maç sonunda sıfır puanla veda eden A Milli Takım'a tepkiler çığ gibi geldi. Futbolculara yönelik 'villa' göndermesi sosyal medyada dikkat çekerken, 'Bodrum tatili erken başladı" yorumu gündem oldu.

Milli futbolculara 'villa' göndermesi: "Bodrum tatili erken başladı"
Devrim Karadağ

A Milli Futbol Takımımız Dünya Kupası'na erken veda ederek, herkesi hayal kırıklığına uğrattı. 10 kişi kalan Paraguay'a 65. saniyede yediği golle mağlup olan milli takım, iki maç sonunda dünya kupasına sıfır puan ve eksi 3 averajla veda etti.

Milli futbolculara villa göndermesi: "Bodrum tatili erken başladı" 1

Son maça formalite olarak çıkacak olan futbolcular, maçın ardından büyük üzüntü yaşadı.

Milli futbolculara villa göndermesi: "Bodrum tatili erken başladı" 2

MİLLİ TAKIMA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

24 yıl sonra katıldığımız Dünuya Kupası'nda yaşanan hayal kırıklığı sonrası sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü.

'HEDİYE VİLLALAR' AKILLARA GELDİ

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun turnuvaya katılmaları nedeniyle Bodrum’da yaptığı villa projesinden futbolculara hediye villa vermesini hatırlatan yorumlar ise dikkat çekti.

Milli futbolculara villa göndermesi: "Bodrum tatili erken başladı" 3

İşte o tepkilerden baızları:

Milli futbolculara villa göndermesi: "Bodrum tatili erken başladı" 4

Milli futbolculara villa göndermesi: "Bodrum tatili erken başladı" 5

Milli futbolculara villa göndermesi: "Bodrum tatili erken başladı" 6

Milli futbolculara villa göndermesi: "Bodrum tatili erken başladı" 7

Milli futbolculara villa göndermesi: "Bodrum tatili erken başladı" 8

Milli futbolculara villa göndermesi: "Bodrum tatili erken başladı" 9

Milli futbolculara villa göndermesi: "Bodrum tatili erken başladı" 10

Milli futbolculara villa göndermesi: "Bodrum tatili erken başladı" 11

Milli futbolculara villa göndermesi: "Bodrum tatili erken başladı" 12

Milli futbolculara villa göndermesi: "Bodrum tatili erken başladı" 13

Milli futbolculara villa göndermesi: "Bodrum tatili erken başladı" 14

Milli futbolculara villa göndermesi: "Bodrum tatili erken başladı" 15

Milli futbolculara villa göndermesi: "Bodrum tatili erken başladı" 16

Milli futbolculara villa göndermesi: "Bodrum tatili erken başladı" 17

Milli futbolculara villa göndermesi: "Bodrum tatili erken başladı" 6

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Türkiye Türkiye
0 - 1
Paraguay Paraguay

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Montella'dan dalga geçer gibi açıklama! Kupa'dan elenmemizi kadere bağladıMontella'dan dalga geçer gibi açıklama! Kupa'dan elenmemizi kadere bağladı
Bir Haiti bir de biz! Kahreden tablo, inanılmaz...Bir Haiti bir de biz! Kahreden tablo, inanılmaz...
Anahtar Kelimeler:
Türkiye a milli takım dünya kupası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e kurultay yanıtı! Tarih verdi

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e kurultay yanıtı! Tarih verdi

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan o iddiaya sert sözler! "Yarın genel başkanlığı bırakırım"

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan o iddiaya sert sözler! "Yarın genel başkanlığı bırakırım"

CANLI | Türkiye - Paraguay maç anlatımı!

CANLI | Türkiye - Paraguay maç anlatımı!

Survivor 2026 şampiyonu belli oldu!

Survivor 2026 şampiyonu belli oldu!

Dev banka duyurdu: Türkiye'deki ATM'lerini kapatıyor

Dev banka duyurdu: Türkiye'deki ATM'lerini kapatıyor

BİM'e Philips dikey süpürge geliyor! 26 Haziran BİM kataloğu

BİM'e Philips dikey süpürge geliyor! 26 Haziran BİM kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.