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Milli futbolcumuz Kenan Yıldız’dan Galatasaray sorusuna beklenmedik yanıt! ‘’Benim için fark etmez’’…

İtalya Serie A Ligi takımlarından Juventus forması giyen Kenan Yıldız, Türkiye’nin ABD ve Meksika ile oynayacağı hazırlık maçları için ABD'de çalışmalarını sürdürürken, Anadolu Ajansı muhabirinin sorularını yanıtladı. Muhabirin Galatasaray ile ilgili sorduğu soruyu da cevapsız bırakmadı.

Milli futbolcumuz Kenan Yıldız’dan Galatasaray sorusuna beklenmedik yanıt! ‘’Benim için fark etmez’’…
Burak Kavuncu
Kenan Yıldız

Kenan Yıldız

TR Türkiye
Yaş: 20 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Juventus
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A milli takım hazırlık maçları için ABD'de kamp çalışmalarına hazırlanırken, milli oyuncumuz Kenan muhabirlerin sorularını yanıtladı. Kenan, "İki hazırlık maçı oynayacağız, iki rakibimiz de Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak önemli takımlar. Elimizden gelen en iyisini yaparak, iyi performans göstererek kazanmak istiyoruz." dedi.

‘’GÜCÜMÜZÜ GÖSTERMEK İSTİYORUZ!’’

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Milli takımımızın oynayacağı Dünya Kupası elemelerindeki rakipleri içinse şöyle konuştu: "Üç maça da aynı şekilde bakacağız, en iyi şekilde hazırlanıp, en iyi performansımızı göstermeye çalışacağız. İspanya son Avrupa şampiyonu, güçlü bir rakip, çok zor bir maç olacak ama biz de Konya'da taraftarımızın önünde olacağız. Kendi gücümüzü göstermek istiyoruz. Gürcistan ve Bulgaristan maçlarında da iyi oynayıp, kazanmak için sahada olacağız."

‘’TÜRK MİLLİ TAKIMINI SEÇMEK ZOR OLMADI’’

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Milli yıldızımız Kenan, kendisine yöneltilen milli takımı seçme sürecine dair soruyla ilgili ise "Çocukluğumdan bu yana benimle çok ilgilendiler, her zaman bana farklı seçenekler sundular. İlk hocalarımdan biri Soykan (Başar) Hoca'ydı. O yüzden benim için Türkiye'yi seçmek zor olmadı." ifadelerini kullandı.

‘’AVUSTURYA MAÇI UNUTULMAZ’’

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Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonasındaki genel performansımız hakkında konuşan Yıldız, "Kendi adıma performansımla alakalı konuşmam gerekirse çok çalışarak en iyisini yapmaya çalıştım. Unutamadığım an olarak da Avusturya maçı sonrası yaşadığımız zirve duygular diyebilirim. Avusturya maçından sonra yaşadıklarımızı, o anları asla unutmayacağım." dedi.

‘’YARI FİNALE KALABİLECEĞİMİZE İNANIYORDUK…’’

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"Aslında hepimiz yarı finale kalabileceğimize inanıyorduk. maç elimizdeydi, sonra neler olduğunu tam olarak anlamadık, kalemizde iki gol gördük ve maalesef elendik. Turnuva boyunca birçok şeyi başardık, daha fazlasını da başarabileceğimizi biliyorduk. Taraftarlarımızı üzgün görmek çok zordu, sadece onlar değil biz de çok üzgündük. Turnuva boyunca bize verdikleri destekten sonra onları ağlarken görmek bizi daha fazla üzdü. Çünkü daha fazlasını yapabileceğimize inanıyorduk, şanssız anlar yaşadık ve elendik. Taraftarınızla birlikte bir şey başardığınızda üzüntü de olsa mutluluk da olsa muazzam duygular yaşıyorsunuz. Özellikle turnuvadaki ilk maçtan sonra o ilk galibiyeti almanın duyguları da bizde zirve yapmıştı. Taraftarlarımızla o duyguları paylaşmak unutulmazdı. "

‘’MONTELLA İLE ÇALIŞMAK BAMBAŞKA!’’

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A milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella ile ilgili olarak da ‘’kendisi hem insan olarak inanılmaz biri hem de hoca olarak çok iyi bir hoca. Bize enerjisini tam anlamıyla katıyor, bana ilk fırsatlardan birini veren hocalardan bir tanesi. Montella ile çalışmaktan ne kadar mutlu olduğumu kelimelerle size anlatamam." İfadelerini kullandı.

‘’JUVENTUS BAŞKA BİR TURNUVADA OLAMAZ!’’

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Juventus ile İtalya Ligi'nde son haftada Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını elde ettikleri için mutlu olduğunu vurgulayan milli futbolcu, "Juventus olarak Şampiyonlar Ligi'nde olmak zorundaydık. Bunu başarmak için elimizden gelen her şeyi yaptık. Juventus oyuncusu olarak kendimizi başka bir turnuvada düşünmüyoruz dedi.

‘’ALTIN TOP HER FUTBOLCUNUN HAYALİDİR…’’

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Altın top ödülü için bir favorisi olmadığını dile getiren Kenan, "İrfan Can Kahveci'nin 'Kenan'ın telefon ekranında altın top fotoğrafı var. Bu inanılmaz bir motivasyon' sözleri hakkında ne düşünüyorsun?" sorusuna, "Neler başarabilirim bilmiyorum ama her futbolcunun hayali altın top gibi bir ödül alabilmek. Her zaman çok çalışarak en iyisini yapmaya çalışacağım." yanıtını verdi.

GALATASARAY’A KARŞI OYNAMAK…

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Kenan Yıldız, "Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı oynamak ister misin?" sorusuna ise, "Rakip kim olursa olsun benim için fark etmiyor. Tüm rakiplere karşı oynamak isterim." şeklinde cevap verdi.

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Juventus Vincenzo Montella galatasaray türkiye a milli Kenan Yıldız
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