Milli futbolcumuz Ömer Toprak hastaneye kaldırıldı

Werder Bremen'in Borussia Dortmund'dan kadrosuna kattığı milli futbolcu Ömer Toprak, ligdeki ilk maçında sağlık sorunu yaşadı.
Bundesliga ekibinin 3-1 mağlup olduğu Fortuna Düsseldorf karşılaşmanın 82. dakikasında Ömer Toprak, oyundan çıkmak zorunda kaldı ve yerini Joshua Sargent'e bıraktı.
Werder Bremen'in teknik direktörü Kohfeldt, konuya ilgili "Ömer, detaylı inceleme için hastaneye götürüldü" şeklinde açıklama yaptı.
Nefes almakta sorun yaşayan savunma oyuncusunun, maç sonrasında hastaneye götürüldüğü ancak bir bulguya rastlanmadığı belirtilirken, milli futbolcunun birkaç gün gözlem altında olacağı duyuruldu.
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