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Milli futbolcumuz Ömer Toprak hastaneye kaldırıldı

ALMANYA HABERLERİ  | 18.08.2019 11:11 | Son Güncelleme

Milli futbolcumuz Ömer Toprak, Werder Bremen - Fortuna Düsseldorf maçının son anlarında oyundan çıktıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Nefes almakta sorun yaşayan, Ömer Toprak'ın birkaç gün gözlem altında olacağı duyuruldu.

Milli futbolcumuz Ömer Toprak hastaneye kaldırıldı

Werder Bremen'in Borussia Dortmund'dan kadrosuna kattığı milli futbolcu Ömer Toprak, ligdeki ilk maçında sağlık sorunu yaşadı.

Bundesliga ekibinin 3-1 mağlup olduğu Fortuna Düsseldorf karşılaşmanın 82. dakikasında Ömer Toprak, oyundan çıkmak zorunda kaldı ve yerini Joshua Sargent'e bıraktı.

Werder Bremen'in teknik direktörü Kohfeldt, konuya ilgili "Ömer, detaylı inceleme için hastaneye götürüldü" şeklinde açıklama yaptı.

Nefes almakta sorun yaşayan savunma oyuncusunun, maç sonrasında hastaneye götürüldüğü ancak bir bulguya rastlanmadığı belirtilirken, milli futbolcunun birkaç gün gözlem altında olacağı duyuruldu.

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