Milli futbolcumuz Ömer Toprak'ın maçta bilincini kaybettiği ortaya çıktı

Bundesliga'da geçtiğimiz cumartesi günü oynanan Werder Bremen ile Fortuna Düsseldorf mücadelesinde Ömer Toprak oyundan alındıktan sonra hastaneye kaldırılmıştı. Milli futbolcumuzun maçta bilincini kaybettiği ortaya çıktı.

Bild'in haberine göre; 28. dakikada rakip oyuncuyla bir çarpışma yaşayan Ömer, 82. dakikaya kadar bilinci yerinde olmadan oyuna devam etti. Haberde, doktor Schnee'nin oyuncunun devam etmesine izin vermesinin doğru olmadığı kaydedildi.

"ÖMER TOPRAK'IN SÖZÜNE SADIK KALDIK"

Teknik direktör Florian Kohfeldt ise Ömer'in sakatlığı ile ilgili olarak "Ömer bir darbe aldı ve sonra problem yaşadı ancak oyuna devam edebileceğini işaret etti ve devam etmek istediğini söyledi. Onun gibi tecrübeli bir oyuncunun sözüne sadık kaldık. Yediğimiz goller için onu suçlamayacağım, kesinlikle iyi durumda değildi. Sakatlığın ardından tam olarak hazır durumda değildi" ifadelerini kullandı.

Maçtan sonra hastaneye kaldırılan Ömer Toprak'ın yapılan kontrollerinde bir sorun çıkmaması ise yetkilileri rahatlattı. Ömer Toprak'ın önümüzdeki hafta idmanlarda kontrollü olarak yer alacağı ve Hoffenheim maçındaki durumunun belirsiz olduğu kaydedildi.

