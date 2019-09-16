Milli güreşçi Cenk İldem dünya üçüncüsü oldu

Olimpiyat ve dünya 3'üncüsü, aynı zamanda Avrupa 2'ncisi olan Cenk İldem, dün ikinci turda Kırgız rakibi Uzur Dzhuzupbekov'u 2-1 yenip, çeyrek finalde Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu Ermeni Artur Aleksanyan'a 4-2 yenilmişti.

Ermeni güreşçi finale yükseldiği için Milli güreşçi repesaj maçı yapma hakkını kazanmıştı. Cenk İldem, ilk repesaj maçında Finli Elias Kuosmanen'ı 3-2, ikinci repesaj maçında ise İranlı Mohammed Abdollah Saravi'yi 7-5 yenerek üçüncülük - beşincilik maçı yapma hakkını elde etmişti. Finalde de Gürcü Giorgi Melia'yı 4-1 yenen Cenk İldem bronz madalyanın sahibi oldu.

Milli güreşçi bu sonuçla 2020 Tokyo Olimpiyatları kotasını da almış oldu.

