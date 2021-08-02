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Milli güreşçi Cenk İldem final şansını kaybetti

02.08.2021 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 10. gününde milli güreşçi Cenk İldem final şansını kaybetti Milli güreşçi Cenk İldem final şansını yitirdi

Milli güreşçi Cenk İldem final şansını kaybetti

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 10. gününde milli güreşçi Cenk İldem, Bulgar Kiril Milenov Milov'a yenilerek final şansını yitirdi.

Makuhari Messe'de yapılan müsabakalarda erkekler grekoromen stil 97 kilo son 16 turunda Bulgar Kiril Milov ile karşılaşan Cenk İldem, rakibi karşısında ilk yarıyı 3-0 geride geçti. İkinci devrede bir sayı bulan milli sporcu, rakibinin savunması karşısında zorlandı ve mücadeleyi 3-1 yitirdi.

Cenk İldem, Bulgar rakibinin finale yükselmesi halinde repesaja çıkacak.

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Tokyo
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