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  4. Milli güreşçi Evin Demirhan gözünü Tokyo 2020 şampiyonluğuna dikti:

Milli güreşçi Evin Demirhan gözünü Tokyo 2020 şampiyonluğuna dikti:

21.06.2021 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Olimpiyatlarda tek hedefimiz, İstiklal Marşı'mızı okutturmak ve bayrağımızı göndere çekmektir. O yüzden elimizden gelen her şeyi yapıyoruz"

MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Bolu'da çalışmalarını sürdüren milli güreşçi Evin Demirhan, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya hedefliyor.

Olimpiyatlarda 50 kiloda mücadele edecek Evin Demirhan, takım arkadaşı Yasemin Adar ile teknik direktör Efrahim Kahraman gözetiminde Bolu Aladağ Kamp Eğitim Merkezi'nde günde çift antrenman yaparak çalışmalarını sürdürüyor.

Yabancı partnerleriyle de kondisyon, teknik ve taktik ağırlıklı çalışan Demirhan, olimpiyatlarda altın madalyaya ulaşmayı istiyor.

- "İnşallah emeklerimizin karşılığını alırız"

Milli sporcu Evin Demirhan, AA muhabirine, Bolu'da iyi bir kamp dönemi geçirdiğini, hocalarının desteğiyle yoğun tempo içerisinde olimpiyatlara hazırlandıklarını söyledi.

Olimpiyat heyecanını şimdiden yaşamaya başladığını dile getiren Demirhan, "Artık gün gün sayıyorum. Kadın güreşçi olarak tarihe imza atmak istediğimiz için çok heyecanlıyız, istekli ve arzulu çalışıyoruz. İnşallah emeklerimizin karşılığını alırız." dedi.

Demirhan, kadın güreşçiler olarak birçok ilke imza attıklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Yasemin ablayla dünya şampiyonluğu yaşadık. Şimdi inşallah olimpiyatlarda da bir tarihe imza atarız. Bu ilki yaşamayı çok istiyorum. Olimpiyatlarda tek hedefimiz, İstiklal Marşı'mızı okutturmak ve bayrağımızı en zirvede göndere çekmektir. O yüzden elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bu konuda Türk halkının desteğini arkamızda çok hissediyoruz. Onlardan da dualarını bekliyoruz."

Evin Demirhan, Bolu Aladağ'ın kamp için çok verimli bir yer olduğunu belirterek, temiz doğada yürüyüş yapıp antrenmanlara çok iyi şekilde motive olduklarını, hem fiziksel hem de mental olarak hazır hale geldiklerini vurguladı.

- "Kız kardeşlerimin güreşe başlamalarını tavsiye ediyorum"

Genç güreşçilere de tavsiyelerde bulunan milli güreşçi Demirhan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizdeki başarılar arttıkça arkamızdaki kız çocukları da daha umutla ve ümitli şekilde hazırlanıyor. Hedeflerimizden bir tanesi de onlar için daha iyi kapılar açabilmek çünkü kulüp sayımız az. Kadın güreşinde daha fazla kız çocuğuna ulaşmak istiyoruz. Başardıkça onların da kalplerine dokunmuş olacağız. Kız kardeşlerimin güreşe başlamalarını tavsiye ediyorum. Pes etmeden, yılmadan çalışarak, azmin gücüyle güzel işler başaracaklarına inansınlar."

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