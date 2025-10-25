SPOR

Milli güreşçi Muhammed Halit Özmuş'dan Dünya 23 Yaş Altı Şampiyonası'nda gümüş madalya

Milli güreşçi Muhammed Halit Özmuş, Sırbistan'da düzenlenen Dünya 23 Yaş Altı Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

Emre Şen

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre Novi Sad kentinde düzenlenen organizasyonda serbest stil 74 kiloda mindere çıkan milli güreşçi Muhammed Halit Özmuş, yarı finalde Azerbaycanlı Magomed Khaniev'i 7-3 yenerek finale yükseldi.

Muhammed Halit, final müsabakasında ABD'li Mitchel Owen Mesenbrink'e mağlup olarak gümüş madalyada kaldı.

Öte yandan şampiyonada serbest stil 79 kiloda mücadele eden milli güreşçi İbrahim Metehan Yaprak da yarı finalde bireysel olarak organizasyona katılan Belaruslu Nikita Dmitriyevs Mayeuski'yi 5-2 mağlup ederek finale yükseldi.

İbrahim Metehan, finalde ABD'li Levi David Haines ile karşılaşacak.

