Milli güreşçi Taha Akgül yardım istedi! ''Güreşçilerimizin kaldığı bina da yıkıldı...''

Doğu, Güneydoğu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgesinde birçok ili etkileyen 7,4 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen deprem sonrası milli güreşçi Taha Akgül, sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu. Akgül, “Kahramanmaraş’ta güreş kulübündeki 30-40 güreşçimizin kaldığı bina da yıkılmıştır… Sporcularımız göçük altındadır. Acil yardım bekliyoruz. Allah’ım sen yardım et yarabbi!” paylaşımında bulundu.

İSKENDERUNSPOR'DAN YARDIM ÇAĞRISI

İskenderunspor, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve Hatay’da de hissedilen depremde teknik heyetten 2 çalıştırıcısının enkaz altında kaldığını açıklayarak yardım çağrısında bulundu.



