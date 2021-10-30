Milli güreşçiler Balkan şampiyonu oldu

Yunanistan'da düzenlenen 15 Yaş Altı Balkan Güreş Şampiyonası'nda Türkiye, üç stilde de takım halinde şampiyon oldu.
Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, İskeçe'de yapılan şampiyonaya Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Arnavutluk, Hırvatistan, Moldova, Kuzey Makedonya ve Kosova'dan sporcular katıldı.
Milli takım grekoromen stilde 6 altın, 1 gümüş, 2 bronz, kızlarda 8 altın, 1 gümüş, 1 bronz, erkekler serbest stilde ise 5 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.
Milliler, organizasyonu üç kategoride de takım halinde ilk sırada tamamladı.
Ayrıca yıldızlar kategorisinde serbest stilde Gökhan Atar, grekoromende Alihan Bereket altın madalya aldı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz