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Milli güreşçiler Balkan şampiyonu oldu

30.10.2021 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli güreşçiler Balkan şampiyonu oldu

Yunanistan'da düzenlenen 15 Yaş Altı Balkan Güreş Şampiyonası'nda Türkiye, üç stilde de takım halinde şampiyon oldu.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, İskeçe'de yapılan şampiyonaya Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Arnavutluk, Hırvatistan, Moldova, Kuzey Makedonya ve Kosova'dan sporcular katıldı.

Milli takım grekoromen stilde 6 altın, 1 gümüş, 2 bronz, kızlarda 8 altın, 1 gümüş, 1 bronz, erkekler serbest stilde ise 5 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Milliler, organizasyonu üç kategoride de takım halinde ilk sırada tamamladı.

Ayrıca yıldızlar kategorisinde serbest stilde Gökhan Atar, grekoromende Alihan Bereket altın madalya aldı.

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