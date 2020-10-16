YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Milli Güreşçiler, Başkan Yanmaz’ı ziyaret etti

Milli Güreşçiler, Başkan Yanmaz’ı ziyaret etti

DÜZCE HABERLERİ  | 16.10.2020 15:23 | Son Güncelleme

Akçakocalı Milli güreşçiler Zülfikar Çakır ve Cüneyt Çatak, Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz’ı makamında ziyaret etti.İki milli güreşçinin yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren başkan Okan Yanmaz, güreşe karşı ayrı bir ilgisinin bulunduğunu ifade ederek büyüklerimizden bize miras kalan bu ata sporunun destekçisiyiz ifadelerine yer vererek sporculara başarılar diledi.Milli güreşçiler Çakır ve Çatak ise, 658 yıllık tarihi olan yağlı güreşlerde Akçakoca’yı en iyi şekilde temsil etmek istediklerini ifade ederek bu sporun gelecek nesillere aşılanması gerektiğinin altını çizdiler.

Milli Güreşçiler, Başkan Yanmaz’ı ziyaret etti

Akçakocalı Milli güreşçiler Zülfikar Çakır ve Cüneyt Çatak, Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz’ı makamında ziyaret etti.
İki milli güreşçinin yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren başkan Okan Yanmaz, güreşe karşı ayrı bir ilgisinin bulunduğunu ifade ederek büyüklerimizden bize miras kalan bu ata sporunun destekçisiyiz ifadelerine yer vererek sporculara başarılar diledi.
Milli güreşçiler Çakır ve Çatak ise, 658 yıllık tarihi olan yağlı güreşlerde Akçakoca’yı en iyi şekilde temsil etmek istediklerini ifade ederek bu sporun gelecek nesillere aşılanması gerektiğinin altını çizdiler. Ziyaret hediye takdimi ve fotoğraf çekimi ile son buldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Annesi bile onu tanıyamıyor! Mutant adam görenleri hayrete düşürüyor Annesi bile onu tanıyamıyor! Mutant adam görenleri hayrete düşürüyor
Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!
En Çok Okunan Yerel Haberler
İzmir'de sahte içki imalathanesine dönüştürülen eve operasyon: 3 gözaltı
İzmir'de sahte içki imalathanesine dönüştürülen eve operasyon: 3 gözaltı
Uşak'ta otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Uşak'ta otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
YÖK 2020 Üstün Başarı Ödülü Atatürk Üniversitesi’nin
YÖK 2020 Üstün Başarı Ödülü Atatürk Üniversitesi’nin
Edirne Ticaret Borsası
Edirne Ticaret Borsası

Düzce Namaz Vakitleri 16 Ekim Cuma

İmsak
05:37
Sabah
07:01
Öğle
12:46
İkindi
15:49
Akşam
18:21
Yatsı
19:40

Düzce Nöbetçi Eczaneler16 Ekim Cuma

Tunç Eczanesi
Merkez
Yaşar Eczanesi
Merkez
Burak Eczanesi
Merkezkkonutlar
Ahsen Eczanesi
Merkezkonuralp
Nimet Eczanesi
Akcakoca
Emel Eczanesi
Cumayeri
Ergin Yavuz Eczanesi
Golyaka
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Asfalt seren işçilere fındık ikramı
Asfalt seren işçilere fındık ikramı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Bir ilde daha Batı Nil Virüsü alarmı! Vatandaşlar uyarıldı
Bir ilde daha Batı Nil Virüsü alarmı! Vatandaşlar uyarıldı
Özel Kültür Koleji Basketbol Takımı Finalde
Özel Kültür Koleji Basketbol Takımı Finalde
Düzce’de Öğrencilere Tablet Bigisayar Dağıtıldı
Düzce’de Öğrencilere Tablet Bigisayar Dağıtıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.