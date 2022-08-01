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Milli güreşçilerin kampları devam ediyor

01.08.2022 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Eroğlu: "Benim asıl görevim tüm sporcularla bir arada olmak, onların dertlerini dinlemek, sorunlarını gidermek, onların akıttıkları terlere ortak olarak hep birlikte başarıya ulaşmak"

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, İslami Dayanışma Oyunları'na ve Dünya Şampiyonası'na hazırlanan milli sporculara moral ziyaretinde bulunuyor.

Federasyondan yapılan açıklamada, Şeref Eroğlu'nun Konya'da yapılacak İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele edecek kadro ile Dünya Şampiyonası'na hazırlanan Grekoromen Milli Takımı'nın Ankara Elmadağ'daki kampına katıldığı belirtildi.

Şeref Eroğlu'nun bu kampın ardından, Dünya Şampiyonası hazırlıkları için Niğde Demirkazık’ta bulunan Kadın Güreş Milli Takımı ile Bolu Aladağ'da kamp yapan Serbest Milli Takımı'nın kamplarını ziyaret edeceği kaydedildi.

Eroğlu, yaptığı açıklamada, göreve geldikleri günden bu yana sporcularla yakından ilgilendiklerini anlatarak, "20 yılı aşkın bu minderde ter döktüm. Benim asıl görevim tüm sporcularla bir arada olmak, onların dertlerini dinlemek, sorunlarını gidermek, onların akıttıkları terlere ortak olarak hep birlikte başarıya ulaşmak. İlk olarak Grekoromen Milli Takımımız ile birlikte kamp yaptım, onlarla idmanlara çıktım. Kadın ve Serbest A Milli Takım kamplarına da gideceğim. Tek hedefimiz ülkemizi mutlu edecek sonuçlar almak." ifadelerini kullandı.

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