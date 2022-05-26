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Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı

26.05.2022 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı başladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, basına kapalı gerçekleşiyor.

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