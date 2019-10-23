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Milli halterci Berfin Altun'dan altın madalya

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 23.10.2019 08:10 | Son Güncelleme

Romanya'da yapılan Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda genç kadınlar 64 kiloda milli halterci, altın madalya kazandı.

Milli halterci Berfin Altun'dan altın madalya

Romanya'nın ev sahipliği yaptığı Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda genç kadınlar 64 kiloda Berfin Altun, altın madalya kazandı. Türkiye Halter Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, başkent Bükreş'teki şampiyonada mücadele eden Berfin Altun koparmada 94 kilo ile bronz, silkmede 118 kilo ile altın madalya alırken, toplamda ise 212 kiloluk derecesiyle Avrupa şampiyonu oldu.

Aynı kiloda yarışan Nuray Levent ise koparmada 95 kilo ile gümüş, silkmede 115 kilo ile bronz madalya aldı ve toplamda 210 kilo ile Avrupa ikincisi olmayı başardı. İstiklal Marşı'nı, Romanya'da okutmanın kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen Berfin Altun, "Madalyamı Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik'e armağan ediyorum" dedi.

Erkekler 23 Yaş Altı kategorisinde 61 kiloda Berkan Yiğit koparmada 111 kilo ile 4'üncü, silkmede 150 kilo ile bronz madalya aldı ve toplamda 261 kiloluk derecesiyle Avrupa üçüncüsü oldu. Aynı kiloda yarışan Ferdi Hardal ise koparmada 124 kilo ile gümüş madalya kazandı.

Şampiyonanın beşinci günü sonunda milli sporcuların madalya sayısı 11 altın, 8 gümüş ,12 bronz olmak üzere toplam 31 madalyaya ulaştı.

Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar yaptığı açıklamada, "Kazanılan her madalyayı bir sonraki adım için başlangıç kabul ediyoruz. Başarılarda emeği geçen kulüplerimizi, antrenörlerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
romanya 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası Türkiye Halter Federasyonu

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