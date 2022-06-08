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Milli halterci Cansu Bektaş, yeni başarılar için çalışmalarını sürdürüyor

08.06.2022 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya ve Avrupa şampiyonalarında altın ve gümüş madalyalar kazanan Bektaş: "En büyük hayalim, 2024 yılında yapılacak olimpiyatlara katılarak altın madalyayı kazanmak. Dünyanın en önemli haltercileri arasında yer almak istiyorum"

GİRESUN (AA) - ATAKAN ÇITLAK - Halterde katıldığı dünya ve Avrupa şampiyonalarında altın ve gümüş madalyalar elde eden milli sporcu Cansu Bektaş, başarılarına yenilerini eklemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Giresun Gençlik Spor Kulübü sporcusu Bektaş, Mart 2019'da katıldığı Yıldızlar Dünya Şampiyonası ile Aralık 2019'da katıldığı Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Mayıs 2021'de Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te gerçekleştirilen Gençler Dünya Şampiyonası'ndan üç altın madalyayla yurda dönen Cansu, Mayıs 2022'de Yunanistan'da düzenlenen Gençler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya elde etti.

Geçen ay Arnavutluk'ta yapılan Büyükler Avrupa Şampiyonası'na da katılan Cansu, 45 kilo kategorisinde silkmede 85, koparmada 68, toplamda da 153 kiloyla ikinci oldu ve gümüş madalyaya ulaştı.

Yeni başarılar hedefleyen Cansu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün salonunda, antrenörü Ömer Has ile haftada 6 gün, günde en az 6 saat çalışıyor.

18 yaşındaki Cansu Bektaş, AA muhabirine, yaklaşık 5 yıl önce antrenörü Ömer Has'ın yönlendirmesiyle haltere başladığını söyledi.

Kısa zamanda bu sporu çok sevdiğini ve kendisini geliştirdiğini belirten Bektaş, yıldız ve gençlerde dünya ve Avrupa şampiyonlarında altın madalyaları olduğunu, ilk kez büyükler kategorisinde katıldığı şampiyonada ise gümüş madalya aldığını anlattı.

Milli sporcu, hedefinin daha önemli başarılar elde etmek olduğunu vurgulayarak, "Yeni başarılar elde etmeyi hedefliyorum. Bunun için de Giresun'da hazırlıklarımı sürdürüyorum. Başarı için çok çalışmam gerekiyor. En büyük hayalim, 2024 yılında yapılacak olimpiyatlara katılarak altın madalyayı kazanmak. Dünyanın en önemli haltercileri arasında yer almak istiyorum." diye konuştu.

- "Altın madalya her zaman hedefim oluyor"

Milli takıma seçilmek ve Türkiye'yi uluslararası organizasyonlarda temsil etmekten duyduğu gururu dile getiren Cansu Bektaş, "Altın madalya her zaman hedefim oluyor. Birincilik kürsüsüne çıkıp bayrağımızı göndere çektirdiğim ve İstiklal Marşı'mızın okunduğu andaki duygularımı kelimelerle ifade etmem mümkün değil." değerlendirmesinde bulundu.

Başarılı sporcu, ilerleyen dönemlerde düzenlenecek uluslararası organizasyonlar için hazırlıklarını Giresun'da yoğun şekilde sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

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