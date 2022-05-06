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Milli halterci Hakan Kurnaz'dan altın madalya

06.05.2022 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli halterci Hakan Kurnaz'dan altın madalya

Yunanistan'da devam eden Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda erkekler 81 kiloda yarışan milli sporcu Hakan Kurnaz, 2 altın madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre, Girit adasında yapılan şampiyonada milli sporcu Hakan Kurnaz, koparmada 150 ve toplamda elde ettiği 324 kiloluk dereceleriyle 2 altın madalya elde etti.

Milli sporcu silkme müsabakasında ise 174 kiloluk derecesiyle müsabakayı tamamladı.

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