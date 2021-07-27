YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Milli halterci Nuray Levent'in ailesi, kızlarının olimpiyatlardaki mücadelesini heyecanla izledi

Milli halterci Nuray Levent'in ailesi, kızlarının olimpiyatlardaki mücadelesini heyecanla izledi

27.07.2021 18:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Baba Ümit Levent: "Düzce'den olimpiyatlara kadar yükselmesi bizim için çok gururu verici. Hocasının sayesinde buralara kadar geldi. Önünde çok zaman var. İnşallah başarılar elde edecek" - Anne Ayşe Levent: "Kızımızla gurur duyuyoruz"

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda halterde kadınlar 64 kiloda 9. olan 21 yaşındaki Nuray Levent'in Düzce'de yaşayan ailesi, kızlarının mücadelesini heyecanla izledi.

Anne Ayşe ve baba Ümit Levent, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı ile Düzce'de haltere gönül veren gençler, müdürlüğün toplantı salonuna kurulan dev ekrandan milli haltercinin mücadelesini heyecanla takip etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yazıcı, yaptığı açıklamada, gelecek yıllarda Levent'in başarılı olacağına inandığını belirterek, "Öncelikle Nuray kardeşimizi tebrik ediyorum. Düzceli bir kardeşimizin olimpiyatlara katılmasından büyük gurur duyuyoruz. Biz aslında Nuray kardeşimizin başarılarına şahit olduk. Daha önce daha ağır yükleri kaldırdığını hatta 127 kilo kaldırdığını biliyoruz. Fakat nasip, kısmet... Psikoloji, motivasyon gibi durumlar çok önemli. Biz kendisini gönlümüzün şampiyonu olarak bağrımıza bastık." diye konuştu.

Baba Ümit Levent de kızlarının kendilerini gururlandırdığını dile getirerek, "Nuray bizim için bir şampiyon. Düzce'den olimpiyatlara kadar yükselmesi bizim için çok gururu verici. Hocasının sayesinde buralara kadar geldi. Önünde çok zaman var. İnşallah başarılar elde edecek." dedi.

Anne Ayşe Levent ise çok heyecanlandıklarını aktararak, "Mutluyuz. Buna da şükürler olsun, bu kadar yaptı. Her zaman arkasındayız. Kızımızla gurur duyuyoruz. Ailece hepimiz arkasındayız. Desteğimiz hep onunla olacak." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Plan yapanlar dikkat! Bu fırsatlar kaçmazPlan yapanlar dikkat! Bu fırsatlar kaçmaz
Plan yapanlar dikkat! Bu fırsatlar kaçmazPlan yapanlar dikkat! Bu fırsatlar kaçmaz
Düzce'de ciple çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandıDüzce'de ciple çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Düzce

Düzce Namaz Vakitleri 27 Temmuz Salı

İmsak
03:53
Sabah
05:40
Öğle
13:07
İkindi
17:02
Akşam
20:24
Yatsı
22:03

Düzce Nöbetçi Eczaneler27 Temmuz Salı

Emirgan Eczanesi
Merkez
Irmak Eczanesi
Merkez
Burak Eczanesi
Merkezkkonutlar
Yeni Konuralp Eczanesi
Merkezkonuralp
Elif Eczanesi
Akcakoca
Deva Eczanesi
Cumayeri
Doğan Eczanesi
Cilimli
Tümünü Göster
Düzce ECZANELER
Düzce ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

GÜNCELLEME - İzmir'de otomobil metro inşaatındaki 25 metrelik boşluğa düştü: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCELLEME - İzmir'de otomobil metro inşaatındaki 25 metrelik boşluğa düştü: 1 ölü, 1 yaralı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İskoçyalı aktör Michael Holmes Mitchell, Fethiye'de kaldığı otel odasında ölü bulundu

İskoçyalı aktör Michael Holmes Mitchell, Fethiye'de kaldığı otel odasında ölü bulundu

Göztepe, Erzurum'daki kampını sürdürüyor

Göztepe, Erzurum'daki kampını sürdürüyor

Aydın'da üzerine bahçe kapısı düşen kişi öldü

Aydın'da üzerine bahçe kapısı düşen kişi öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.