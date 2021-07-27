Milli halterci Nuray Levent'in ailesi, kızlarının olimpiyatlardaki mücadelesini heyecanla izledi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda halterde kadınlar 64 kiloda 9. olan 21 yaşındaki Nuray Levent'in Düzce'de yaşayan ailesi, kızlarının mücadelesini heyecanla izledi.

Anne Ayşe ve baba Ümit Levent, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı ile Düzce'de haltere gönül veren gençler, müdürlüğün toplantı salonuna kurulan dev ekrandan milli haltercinin mücadelesini heyecanla takip etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yazıcı, yaptığı açıklamada, gelecek yıllarda Levent'in başarılı olacağına inandığını belirterek, "Öncelikle Nuray kardeşimizi tebrik ediyorum. Düzceli bir kardeşimizin olimpiyatlara katılmasından büyük gurur duyuyoruz. Biz aslında Nuray kardeşimizin başarılarına şahit olduk. Daha önce daha ağır yükleri kaldırdığını hatta 127 kilo kaldırdığını biliyoruz. Fakat nasip, kısmet... Psikoloji, motivasyon gibi durumlar çok önemli. Biz kendisini gönlümüzün şampiyonu olarak bağrımıza bastık." diye konuştu.

Baba Ümit Levent de kızlarının kendilerini gururlandırdığını dile getirerek, "Nuray bizim için bir şampiyon. Düzce'den olimpiyatlara kadar yükselmesi bizim için çok gururu verici. Hocasının sayesinde buralara kadar geldi. Önünde çok zaman var. İnşallah başarılar elde edecek." dedi.

Anne Ayşe Levent ise çok heyecanlandıklarını aktararak, "Mutluyuz. Buna da şükürler olsun, bu kadar yaptı. Her zaman arkasındayız. Kızımızla gurur duyuyoruz. Ailece hepimiz arkasındayız. Desteğimiz hep onunla olacak." ifadelerini kullandı.

