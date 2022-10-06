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Milli hentbolcular, 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Ankara'da sürdürüyor

06.10.2022 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli hentbolcular, 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Ankara'da sürdürüyor

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) elemeleri öncesi Ankara kampı devam ediyor.

Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, THF Spor Kompleksi'nde devam eden kampta milliler, başantrenör Okan Halay yönetiminde bu sabah kuvvet ve ağırlık antrenmanı gerçekleştirdi. Milliler, 12 Ekim'e kadar Ankara'da çalışmalarını sürdürecek.

Ay-yıldızlılar, elemelerde Portekiz, Kuzey Makedonya ve Lüksemburg'la birlikte yer aldığı 1. Grup mücadelesine, 13 Ekim'de deplasmanda Portekiz'le oynayacağı maçla başlayacak.

Portekiz'in Senhora da Hora kentinde oynanacak karşılaşma TSİ 21.30'da başlayacak.

A Milli Takımı, ikinci maçını ise Kuzey Makedonya ile 16 Ekim'de Van'daki Nur Tatar Spor Salonu'nda oynanacak.

- Kamp kadrosu

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın hazırlık kampı kadrosu şöyle:

Kaleci: Coşkun Göktepe (Spor Toto), Enis Yatkın (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Hüseyin Bereket (Nilüfer Belediyespor).

Sol kanat: Samet Kanberoğlu (Beykoz Belediyespor), Enis Harun Hacıoğlu (Beşiktaş Yurtbay Seramik).

Sol oyun kurucu: Baran Nalbantoğlu (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Genco İlanç (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Halil İbrahim Öztürk (HC Ohrid-Kuzey Makedonya), Fatih Çalkamış (Nilüfer Belediyespor), Ömer Bağ (The Arab Contractors Sporting Club - Mısır).

Orta oyun kurucu: Gökay Bilim (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Doğukan Özdemir (Mihalıççıkspor), Eray Karakoç (Trabzon Belediyesi GSK), Ozan Erdoğan (Beşiktaş Yurtbay Seramik).

Sağ oyun kurucu: Cemal Kütahya (Hatay B. Belediyesi), Durmuş Ali Tınkır (Steaua Bükreş - Romanya), Eyüp Arda Yıldız (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Can Çelebi.

Sağ kanat: Doğukan Keser (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Şevket Yağmuroğlu (Beşiktaş Yurtbay Seramik).

Pivot: Tolga Durmaz (Tus Vinnhorst Handball - Almanya), Alper Aydın (Beykoz Belediyespor), İlkan Keleşoğlu (Hatay Büyükşehir Belediyespor), Koray Ayar (TSV Hannover Burgdorf-Almanya).

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